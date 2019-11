Amazon tablet Black Friday: i migliori sconti

Amazon tablet Black Friday: cosa c’è da sapere

Le date utili da conoscere

Come di consueto, anche in questo 2019 si svolgerà la campagna del Black Friday. Si tratta di una giornata di forti sconti riservati a tutte le principali categorie merceologiche. Dopo anni di tradizione negli Stati Uniti, anche in Italia è stato proposto questo famigerato venerdì nero ormai da diversi anni. Per quest’anno, il Black Friday si terrà esattamente il 29 novembre 2019. A questo seguirà il 2 dicembre successivo la giornata del Cyber Monday, altra giornata di interessanti promozioni, limitate per lo più all’elettronica. Per approfondire l’evoluzione di questa campagna ti rimandiamo all’approfondimento dedicato a Che cos’è il Black Friday.

La seguente guida è dedicata, nello specifico, alle offerte Amazon tablet Black Friday. Per quanto i tablet abbiano subito un’ascesa ed una parziale caduta, soprattutto per essere stati erroneamente considerati dei sostituti di un vero e proprio PC portatile, questo tipo di prodotto rappresenta sempre un accessorio hi-tech di grandissimo interesse. Oggi i tablet sono i compagni multimediali perfetti. Puoi godere di ogni tipo di intrattenimento audio e video. Puoi leggere un libro senza la necessità di acquistare separatamente un ebook reader. Il tutto viene fuso in un prodotto ricco di funzioni e, soprattutto, estremamente portatile.

Come si svolgerà il Black Friday?

Il principale eCommerce da tenere come riferimento durante il Black Friday è sicuramente Amazon. La campagna del colosso statunitense si terrà anche quest’anno in edizione estesa. A partire dal 22 novembre, infatti, cominceranno a comparire le prime interessanti offerte, di durata variabile tra la singola giornata e l’intera settimana. Durante il Black Friday vero e proprio sono presenti, oltre alle promozioni fisse, anche offerte lampo ancora più interessanti, tuttavia limitate nel tempo e nelle scorte a disposizione.

Store online come eBay, Euronics e Unieuro propongono un Black Friday più tradizionale, con sconti e promozioni su tantissimi prodotti fino ad esurimento scorte. Discorso diverso per ePrice e Gearbest. In questo caso il Black Friday assume i contorni di una vera e propria lotteria, che mette in palio dei codici sconto oppure offerte molto ghiotte, ma anche in questo caso di durata molto breve e con pochissime scorte.

Quanto convengono le offerte del Black Friday?

Quando si parla di offerte Amazon tablet Black Friday bisogna sempre stare molto attenti a ciò che viene definita offerta. Specialmente per coloro che non seguono costantemente l’andamento dei prezzi e delle promozioni durante il corso dell’anno, ogni offerta potrebbe sembrare vantaggiosa, ma non lo è. Spesso e volentieri il Black Friday rappresenta per i produttori l’occasione di svuotare i magazzini, con prodotti anche di scarso interesse per l’utente.

Allo stesso modo, le alte percentuali di sconto potrebbero non tenere conto del prezzo medio di mercato, ma unicamente del prezzo di listino. Per questo motivo l’offerta finale va in alcuni casi a riportare un prezzo anche più alto di quanto non fosse nelle settimane precedenti.

Per questo motivo le guide di Ridble ti aiutano proprio a trovare solo le migliori offerte, ma soprattutto offerte reali e dedicate unicamente a prodotti di vero interesse per te.

Le promozioni per sfruttare al meglio il Black Friday

Per massimizzare le possibilità offerte dalle promozioni Amazon tablet Black Friday, ti consigliamo di dare un’occhiata anche alle opportunità seguenti per sfruttare al meglio la giornata del Black Friday: