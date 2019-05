Amazon regali Natale: i prodotti più caratteristici su cui puntare

Amazon regali Natale: quale comprare

Arriva dicembre ed inizia praticamente il dramma: e ora che cosa regalo? Ci sono di mezzo fidanzate/i, mogli e mariti, parenti di tutti i tipi oppure amici più stretti: sono tante le occasioni in cui voler azzeccare il prodotto giusto è al primo posto. Proprio per questo in Amazon regali Natale abbiamo voluto mettervi a disposizione il meglio che può offrire il celebre eCommerce, non solo come venditore, ma anche come esclusivo distributore/produttore di dispositivi. Amazon è infatti nota fin dai primi tempi per essere l’azienda che ha coniato il marchio Kindle, col quale sono nati, nel corso degli anni, generazioni e generazioni di eBook Reader di enorme successo. Non mancano inoltre i Fire, i tablet economici con il sistema operativo Fire OS che si è avvicinato all’utilizzo semplificato per persone più in là con l’età, piuttosto che Fire TV, “chiavetta magica” ormai giunta in Italia per rendere smart tutti i televisori.

Ci sono anche tanti altri prodotti, dal budget più contenuto, come quelli AmazonBasics. E come non considerare i nuovi prodotti per la smart home Amazon Echo basati sul nuovo assistente vocale Alexa? Fra questi c’è una intera famiglia di prodotti, anche in kit con lampadine e altre periferiche, che potrebbe rappresentare il regalo ideale davvero per tutti.

Non perdiamo altro tempo e addentriamoci all’interno di “Amazon regali Natale“, scoprendo tutti i prodotti su cui puntare in base ovviamente al budget e alla tipologia di utente al quale dovete fare il vostro regalo.