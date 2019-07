Amazon Prime Day Xbox One: i migliori sconti

Amazon Prime Day Xbox One: le informazioni utili e i dettagli sulle offerte

Anche quest’anno torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: il prossimo 15 e 16 luglio, infatti, si terrà il nuovo Amazon Prime Day, l’evento organizzato dal colosso dell’e-commerce con centinaia di sconti e promozioni su tantissime categorie di prodotti. Come hai potuto leggere, Amazon Prime Day 2019 avrà una durata di ben 48 ore rispetto alle 36 dello scorso anno e proporrà in maniera continuata nuove offerte giornaliere, sconti lampo della durata di poche ore e una novità assoluta: le cosiddette offerte WOW. Si tratta di offerte davvero molto interessanti, di durata variabile tra le poche ore e addirittura i pochi minuti con pochissime scorte a disposizione.

La cosa più importante da tenere a mente è che per accedere a tutte queste offerte è necessario possedere un account con abbonamento Amazon Prime attivo . Ciò significa che nel caso non fossi in possesso di un abbonamento Prime, sarà necessario attivarne uno per l’occasione. In questo senso, ti consigliamo di approfittare dell’offerta per registrarti ad Amazon Prime con una prova gratuita di 30 giorni senza impegno. Un’occasione, questa, non solo per approfittare delle numerose offerte della sezione Amazon Prime Day, ma anche per usufruire dei tanti vantaggi come l’accesso alle piattaforme streaming Prime Video e Prime Music (con cui è possibile attivare una prova del pacchetto Music Unlimited a 0,99€ per 4 mesi a questo indirizzo).

Passando alle offerte che potrai trovare di seguito, questo approfondimento è dedicato alle migliori promozioni Amazon Prime Day Xbox One. Scorrendo più in basso potrai quindi trovare offerte sulle console Xbox One, Xbox One S e Xbox One X, ma anche sconti sui migliori videogiochi per la console Microsoft e accessori in promozione. Dobbiamo sottolineare che i prodotti ce seguiranno non rappresentano una semplice lista presa e riproposta, ma il frutto di un’attenta selezione che ti aiuterà nell’acquisto solo con offerte reali e di vero interesse.

Attenzione: tutti i prodotti proposti sono accompagnati da una descrizione e da un link rapido per l’acquisto, tuttavia i prezzi presenti nei box potrebbero non aggiornarsi in tempo reale seguendo l’andamento delle offerte. Per questo ti invitiamo a controllare il prezzo scontato effettivo che sarà riportato puntualmente all’interno della descrizione testuale.

Oltre alle offerte Amazon Prime Day Xbox One, abbiamo preparato per l’occasione numerose altre guide dedicate alle diverse categorie di prodotti in sconto nella nostra pagina generale delle offerte Amazon Prime Day. Infine, nel caso fossi interessato a fare acquisti in sconto per la tua azienda, a questo indirizzo hai la possibilità di creare gratuitamente un account Amazon Business.