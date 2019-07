Amazon Prime Day videogiochi: i migliori sconti

Amazon Prime day videogiochi: tutti i dettagli sulla campagna

Il prossimo 15 e 16 luglio si terrà l’annuale appuntamento con Amazon Prime Day, la campagna sconti esclusiva del colosso dell’e-commerce che ti darà la possibilità di accedere a promozioni molto interessanti. Amazon Prime Day 2019, come hai potuto vedere dalle date, ha deciso di offrire una campagna della durata di ben 48 ore, durante le quali si potrà avere accesso a nuovi sconti giornalieri, offerte lampo della durata di poche ore e fino ad esaurimento scorte e – novità di quest’anno – le cosiddette offerte WOW. Queste ultime rappresentano sicuramente le offerte più ghiotte, ma saranno disponibili per pochissimi minuti e con una quantità limitata di pezzi a disposizione. Si tratta comunque di un’occasione imperdibile per portarsi a casa i prodotti più desiderati con forti sconti.

Ma queste offerte sono aperte a tutti gli utenti Amazon? La risposta è No, le offerte Amazon Prime Day sono riservate solo agli utenti dotati di un abbonamento Amazon Prime attivo . Nel caso non fossi abbonato a questo servizio, dunque, ti invitiamo ad approfittare della promo disponibile a questo link per accedere ad una prova gratuita di 30 giorni di Amazon Prime. Un’occasione perfetta per sfruttare questo interessante servizio proprio in occasione delle promozioni del Prime Day 2019, ma anche per accedere ai numerosi vantaggi offerti dall’abbonamento Prime. Tra questi, la possibilità di accedere a servizi di streaming multimediale come Amazon Prime Music (a questo link è disponibile anche una promozione per accedere a Music Unlimited a 0,99€ per ben 4 mesi) e Amazon Prime Video.

Passando ai dettagli su questo specifico approfondimento, la seguente guida è dedicata alle offerte Amazon Prime Day videogiochi, un’occasione unica per portarsi a casa i migliori titoli del momento a prezzo scontato. I prodotti che consiglieremo di seguito sono frutto di una nostra attenta selezione e includeranno unicamente offerte reali, senza quindi consigliare titoli il cui risparmio non risulti così conveniente.

Nota bene: per la tua comodità, i prodotti di seguito conterranno una semplice descrizione per aiutarti meglio nella scelta ed un box con link rapidi per l’acquisto senza il rischio di perdere l’occasione. Tuttavia, i prezzi presenti nei box potrebbero non aggiornarsi in tempo reale seguendo le promozioni nel corso del Prime Day, pertanto ti invitiamo a leggere la descrizione per scoprire il prezzo effettivo del prodotto scontato.

L’evento, infine, non è limitato alle offerte Amazon Prime Day videogiochi. Se, dunque, sei alla ricerca anche di altri prodotti, ti rimandiamo alla nostra pagina generale delle offerte Amazon Prime Day, in cui potrai accedere a tutte le guide dedicate ai migliori prodotti in sconto per l’occasione. A questo link, invece, potrai accedere alle promozioni Amazon Business nel caso fossi interessato a fare acquisti per la tua azienda.