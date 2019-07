Amazon Prime Day televisori: ecco i migliori in sconto

Amazon Prime Day Televisori: tutto quello che devi sapere sulle offerte

Ritorna l’appuntamento annuale con la campagna di promozioni più attesa dell’estate: Amazon Prime Day. Amazon ha raddoppiato la sua campagna sconti portandola fino ad una durata di 48 ore che coinvolgeranno le giornate del 15 e 16 luglio. A partire dalla mezzanotte del 15 luglio, quindi, potrai seguire con noi i migliori sconti Amazon Prime Day Televisori con offerte che si rinnovano quotidianamente, offerte lampo della durata di poche ore e una novità di quest’anno: le offerte WOW. Queste dureranno solo qualche ora, o qualche minuto, ma ti permetteranno di acquistare prodotti a prezzi vantaggiosi e che non troverai in nessun altro store.

Ma come fare per accedere a tutte queste offerte? Basta essere abbonati ad Amazon Prime, la campagna sconti è infatti riservata solo a coloro che hanno un abbonamento Prime. E se non lo hai ancora nessun problema, basta accedere a questo indirizzo e potrai registrarti per una prova gratuita di 30 giorni di Amazon Prime. In questo modo non solo potrai accedere alle succose offerte di Amazon Prime Day, ma sfruttare tutti i vantaggi associati all’abbonamento Prime, come la consegna gratuita in tutta Italia e la possibilità di vedere le tue serie tv preferite su Amazon Prime Video. Se invece vuoi riempire di musica la tua estate, il servizio di Amazon Prime Music presenta anche un’ulteriore offerta che ti permetterà di usufruire di un abbonamento Prime Music Unlimited a 0,99€ per ben 4 mesi.

All’interno di questa guida invece potrai trovare tutti gli sconti relativi all’Amazon Prime Day Televisori. Se stavi quindi pensando di rinnovare il tuo salotto con uno schermo in 4K capace di portarti verso nuove definizioni, qui troverai il prodotto che fa al caso tuo. Tutti i televisori consigliati nella nostra selezione hanno solo offerte reali e davvero interessanti evitando tutte quelle “offerte finte” in cui si incappa spesso durante queste giornate promozionali. Ogni prodotto sarà accompagnato da una breve descrizione che saprà guidarti nei tuoi acquisti e da box di prezzo per raggiungere subito l’offerta su Amazon.

Attenzione! Le offerte corrono talmente veloci che i box di prezzo potrebbero non aggiornarsi in tempo, quindi ti invitiamo a guardare sempre nella descrizione o a cliccare direttamente il box per vedere tu stesso il prezzo aggiornato.

Oltre alle tante offerte Amazon Prime Day Televisori ci saranno tantissimi altri prodotti di varie categorie in sconto che potrai trovare nella nostra pagina generale alle offerte Amazon Prime Day. In alternativa puoi dare un’occhiata alla pagina ufficiale dell’evento direttamente sullo store Amazon. Infine, se sei titolare di un’azienda, c’è un vantaggio anche per te: Amazon ha creato lo sezione Amazon Business a cui puoi iscriverti gratuitamente, tramite questo link e dove trovare tantissimi prodotti in sconto per la tua attività.