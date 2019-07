Amazon Prime Day tecnologia: tutte le migliori offerte

Amazon Prime Day tecnologia: i migliori sconti

Ed ecco che arriva luglio, portando con sé anche una nuova edizione dell’Amazon Prime Day. Questo si svolgerà, quest’anno, il 15 e il 16 luglio per la prima volta con 48 ore di evento ininterrotto. Durante queste, Amazon si arricchirà di una serie di offerte davvero impressionante, toccando praticamente tutte le categorie merceologiche che ha a disposizione. Se non hai mai partecipato ad un evento Prime fino ad ora, ti invitiamo ad approfondire sul nostro articolo “Cos’è e come funziona Amazon Prime Day“. Come dice il nome però, l’evento Prime è destinato solo ed esclusivamente a chi dispone di un abbonamento Prime: fa parte delle caratteristiche del pacchetto premium quello di accedere a delle campagne dedicate, oltre a disporre di una serie di funzionalità non da poco come Prime Video, o Twitch Prime – per approfondire su tutto quello che offre un abbonamento prime vi rimandiamo alla guida su cos’è Amazon Prime. Se non l’avete mai attivato fino ad ora attenzione, perché siete molto fortunati: per 30 giorni e senza impegno Amazon offre a tutti, per la prima volta, di provare Amazon Prime per 30 giorni. Entro questi il servizio può essere disdetto senza problemi e costi aggiuntivi. Per attivare la prova di Prime e aderire al Prime Day puoi utilizzare questa pagina.

Ma come funzionano le offerte Amazon Prime Day tecnologia? Nel dettaglio le tipologie di offerte sono tre: giornaliere, lampo e WOW. Le prime sono su prodotti particolarmente di spicco, con una buona percentuale di sconto e fatte per chi vuole aderire al Prime senza troppa foga. Le offerte lampo durano invece pochissimo, sono molto spinte sugli sconti di spicco e hanno una buona percentuale di sconto. Le WOW invece sono una novità di quest’anno, e saranno totalmente improvvise e comunicate da Amazon solo una volta partite. Queste saranno con una percentuale di sconto molto elevata e da prendere subito nel momento in cui si ci entra a contatto. Escludiamo dal discorso le iniziative promozionali Amazon comunque molto interessanti come quella già attiva su Prime Music, che consente di avere accesso a ben 4 mensilità di servizio di streaming musicale a soli 0,99€; potete approfondire qui.

A questo punto sta a voi la scelta. Se volete accedere a tutte le offerte Prime vi basta visitare (e salvare nei preferiti magari) questa pagina Amazon ufficiale. Se invece volete tenervi a distanza migliaia di offerte confusionarie, talvolta non proprio convenienti come sembrano, ma selezionate rigorosamente, abbiamo la soluzione che fa per voi. I nostri specialist hanno realizzato una vera e propria serie di guide per venirvi incontro, mettendo da parte completamente ogni prodotto di qualità mediocre o sconto camuffato. Trovate tutte le nostre guide su tecnologia, videogiochi, fotografia e casa direttamente nella nostra collana dedicata alle Offerte Amazon Prime Day. Al loro interno troverete una serie di prodotti interessante: tenete presente che i box all’acquisto, vista la velocità con cui arrivano determinate offerte, potrebbero non aggiornarsi in tempo reale. Ciò non toglie che tutti i dettagli sull’offerta specifica, con tempi di inizio/fine e calo di prezzo saranno sempre indicati a chiare lettere testualmente.

Concludiamo inoltre dicendo che da quest’anno è possibile aderire all’Amazon Prime Day anche se volete fare acquisti per la vostra azienda. Come? Vi basta creare gratuitamente e in poco tempo un account Amazon Business, il quale dispone di fatturazione elettronica automatica per ogni acquisto, nonché di funzionalità di reportistica avanzate qualora doveste realizzare bilanci periodici.

Addentriamoci ora nelle offerte Amazon Prime Day tecnologia.