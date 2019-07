Amazon Prime Day tablet: i migliori sconti

Amazon Prime Day tablet: tutte le info utili per il Prime Day

Il Prime Day è alle porte e alcune interessanti offerte iniziano già ad essere pubblicate su Amazon. Per chi se lo fosse dimenticato, il Prime Day è quella particolare settimana di luglio in cui Amazon dà il via ad una importante campagna di sconti. Questi sono normalmente suddivisi in diverse categorie: offerte settimanali, giornaliere e lampo. Quest’anno, però, il colosso dell’eCommerce ha deciso di introdurre un nuovo tipo di offerte: le “offerte wow“.

All’interno di esse saranno presenti alcuni prodotti caratterizzati da una variazione di prezzo davvero sostanziosa, valida fino all’esaurimento delle scorte. Indipendentemente dal tipo di offerta disponibile, vi ricordiamo che potranno usufruirne solo gli utenti con un account Amazon Prime. Questo, gratuito per i primi 30 giorni, è attivabile a questo link per utenti privati, o a quest’altro link se volete acquistare prodotti per la vostra azienda.

Ma quali sono i vantaggi relativi alla sottoscrizione di un account Amazon Prime? In realtà sono tanti, come la possibilità di ricevere in consegna milioni di prodotti in appena 24/48 – valido solo per i prodotti in consegna Prime -, guardare le migliori serie TV su Amazon Prime Video, ascoltare milioni di brani su Amazon Music Unlimited ad appena 0,99€ per 4 mesi e molto altro.

Per comprendere al meglio come funzione il tutto, vi consigliamo di leggere le nostre guide su cos’è Amazon Prime e su cos’è e come funziona Amazon Prime Day. All’interno della guida alle offerte su Amazon Prime Day tablet troverete solo i migliori prodotti in sconto. Il nostro team ha l’obbiettivo di mettere in risalto solo i dispositivi con una variazione di prezzo reale, scartando sconti fasulli, sponsorizzazioni o errori di prezzo.

In aggiunta, per darvi una visione il più completa possibile, abbiamo creato la pagina raccoglitore offerte Amazon Prime Day con al suo interno più di 30 guide costantemente aggiornate per guidarvi nell’acquisto del vostro nuovo dispositivo. I prodotti da noi consigliati sono accompagnati da un testo che ne descrive le principali caratteristiche, link di acquisto rapido ed il box prezzi di Amazon. Potrebbe accadere che il prezzo inserito all’interno non sia aggiornato in tempo reale; in questo caso fanno fede le informazioni circa i cali di prezzo e durata dello sconto che inseriamo nel testo.