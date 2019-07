Amazon Prime Day smartwatch: i migliori sconti

È ufficialmente iniziata la settimana del Prime Day di Amazon, e già iniziano ad essere presenti interessanti offerte per chi vuole risparmiare. Per chi non fosse a conoscenza di cos’è e come funziona Amazon Prime Day, si tratta di una serie di giorni in cui il colosso dell’eCommerce mette in piedi un importante sistema di offerte. Queste sono già partite da lunedì 8 luglio, ma raggiungeranno il loro apice durante le giornate del 15 e 16 luglio.

Le offerte sono strutturate in questo modo: offerte settimanali, offerte giornaliere, offerte lampo e, per la prima volta in assoluto, “offerte wow“. Queste fanno riferimento ad una serie di sconti in cui i prodotti interessati saranno caratterizzati da importanti variazioni di prezzo. Per poter usufruire di tutte queste offerte, è ovviamente necessario attivare un account Amazon Prime. Ma cos’è Amazon Prime? È un servizio che permette di accedere ad una serie di importanti vantaggi. Potete ricevere la merce acquistata in appena 24/48 – controllare che il prodotto sia spedito con Prime -, guadare le migliori serie TV su Amazon Prime Video, ascoltare milioni di brani su Amazon Music Unlimited per 4 mesi ad appena 0,99€ e molto altro ancora.

Vi ricordiamo che Amazon Prime è attivabile a questo link per utenti privati oppure a quest’altro link se volete acquistare prodotti per la vostra azienda. Le offerte Amazon Prime Day smartwatch verranno inserite nel corso delle prossime ore all’interno di questa guida alle offerte. Il nostro team ha il compito di trovare e proporvi solo sconti reali, niente sponsorizzazioni, sconti fasulli o errori di prezzo. Inoltre, per darvi una visione a 360°, abbiamo anche realizzato una pagina raccoglitore sulle migliori offerte Amazon Prime Day.

Gli eventuali prodotti qui presenti saranno caratterizzati da un testo che ne spiega le caratteristiche, i link di acquisto rapidi ed il classico box dei prezzi di Amazon. Questi potrebbero non mostrare il prezzo aggiornato in tempo reale; fanno fede tutte le informazioni di variazione di prezzo e durata dello sconto presenti nel testo.