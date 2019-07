Amazon Prime Day smartphone: i migliori sconti

Amazon Prime Day smartphone: quale scegliere

Uno dei prodotti più richiesti durante l’Amazon Prime Day è proprio lo smartphone: tutti ce l’abbiamo in tasca e vogliamo che sia potente e che costi poco. Per questo motivo non c’è migliore occasione dell’Amazon Prime Day smartphone per trovare l’offerta giusta sui modelli più famosi del mercato che ti convinca finalmente a cambiare cellulare. Ed è proprio per questo motivo che è nata questa pagina: proporti gli sconti migliori e più interessanti che circoleranno tra il 15 e il 16 luglio 2019 per darti la possibilità di scegliere il modello più giusto per te. Ma attenzione, selezioneremo accuratamente le promozioni, scartando quelle finte o con poco sconto, per cui se dovessi trovare questa pagina senza prodotti, allora vorrà dire che non ci sono offerte degne di questo nome.

Nel corso delle 48 ore, Amazon proporrà ai propri abbonati (scopri cos’è Amazon Prime) migliaia di offerte su qualsiasi genere di prodotto – già in vigore l’opportunità di iscriversi ad Amazon Music Unlimited al costo di 0,99€ per 4 mesi – disponibili in esclusiva per chi ha sottoscritto l’opzione Prime. Non sei un cliente Prime? Nessun problema, basta cliccare qui per iscriversi e usufruire del periodo di prova gratuito di 30 giorni. In questo modo avrai accesso a tante inserzioni Amazon Prime Day smartphone, offerte lampo della durata di poche ore o le nuove offerte “wow”, prodotti di marca ad un prezzo stracciato che compariranno casualmente nel corso delle giornate. E soprattutto saranno legate ad una disponibilità di scorte davvero esigua per cui è probabile che possano esaurirsi nel giro di pochi minuti: un motivo in più per monitorare costantemente le offerte Prime Day e riuscire a prenderle al volo.

Nella guida Amazon Prime Day smartphone troverai una serie di prodotti che saranno accomunati da un breve testo a supporto e da un box dove potrai cliccare per arrivare direttamente nella pagina dell’inserzione Amazon: questi box però potrebbero non riportare il prezzo giusto dell’offerta per cui è meglio fare affidamento sul testo, dove indicheremo costo e durata dello sconto, per non fare confusione. Se tu fossi interessato ad altri prodotti in promozione, puoi guardare le altre guide che abbiamo confezionato sulle offerte Amazon Prime Day, oppure considerare l’ipotesi Amazon Business. Sei un professionista o vuoi fare acquisti per conto della tua azienda? Iscrivendoti gratuitamente, Amazon ti mette a disposizione tanti strumenti interessanti per agevolare i tuoi affari. Vediamo quali sono i prodotti che abbiamo scelto per “Amazon Prime Day smartphone“.