Amazon Prime Day smartband: i migliori sconti

Amazon Prime Day smartband: tutto pronto per il Prime Day

Come ogni anno, luglio è sinonimo di Prime Day. Infatti, già dall’8 di luglio, è possibile accedere a questa pagina di Amazon dove sono presenti le prime offerte disponibili. In realtà, però, è durante le giornate del 15 e 16 luglio che Amazon darà il via ad una serie corposa di sconti.

Come sempre, le offerte vengono suddivise in queste categorie: offerte settimanali, offerte giornaliere ed offerte lampo. Quest’anno, però, per la prima volta, Amazon attiverà anche le “offerte wow“. Queste saranno caratterizzate da prodotti in forte sconto, disponibili fino ad esaurimento scorte. Il nostro consiglio è quello di tornare su questa guida più volte durante i prossimi giorni per non perdere l’occasione di acquistare una smartband a prezzi vantaggiosi. Vi consigliamo di leggere la nostra guida su cos’è e come funziona Amazon Prime Day per scoprire tutti i dettagli.

Gli sconti e le offerte sono disponibili solo per gli utenti che hanno attivato un account Amazon Prime. Questo è un servizio a pagamento (i primi 30 giorni sono gratis) che vi permette di accedere ad importanti vantaggi. Avrete l’opportunità di ricevere la merce acquistata in 24/48 ore – fate attenzione a controllare che il prodotto sia disponibile con il Prime -, guardare le migliori serie TV con Amazon Prime Video, ascoltare milioni di brani su Amazon Music Unlimited per 4 mesi ad appena 0,99€ e molto altro.

Amazon Prime è attivabile a questo link per utenti privati e a quest’altro link se volete acquistare prodotti per la vostra azienda. In entrambi i casi, vi invitiamo a leggere la nostra guida su cos’è Amazon Prime in modo da scoprire tutti i vantaggi offerti a chi attiva il servizio.

Quindi, ricapitolando, durante queste giornate il nostro team avrà il compito di scovare le migliori offerte Amazon Prime Day smartband scartando sconti fasulli, sponsorizzazioni, errori di prezzo e quant’altro. Il nostro obbiettivo è quello di darvi la certezza che il prodotto mostrato sia effettivamente in offerta. Inoltre, la nostra pagina raccoglitore sulle offerte Amazon Prime Day contiene più di 30 guide alle offerte costantemente aggiornate su elettronica, informatica, videogiochi, smart-home, pulizia e molto altro.

I prodotti realmente validi verranno inseriti al di sotto di questo capitolo con i link rapidi di acquisto ed il classico box prezzi di Amazon. Quest’ultimo potrebbe non mostrare i prezzi aggiornati in tempo reale; in questo caso fanno fede le informazioni di variazione di prezzo e durata delle offerte presenti nel testo.