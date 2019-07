Amazon Prime Day smart TV: le migliori in offerta

Amazon Prime Day 2018 è l’iniziativa promossa dal colosso dell’e-commerce che avrà luogo dal 9 al 15 luglio in forma di sconti pre-apertura e dalle 12:00 del 16 luglio fino a fine giornata del 17 luglio come Prime Day effettivo; troverete tantissime offerte e sconti messi a disposizione esclusivamente degli utenti Amazon Prime: crea un account Amazon Prime, con prova gratuita di 30 giorni, attraverso questo link! All’interno di questi sconti troviamo piccole chicche per tutte le sezioni di Ridble da non lasciarsi sfuggire.

In questo approfondimento ci concentreremo sugli sconti Amazon Prime Day smart TV. Tale raccolta riporta solo i prodotti che calano di prezzo in modo consistente, e solo quelli più interessanti. Molti prodotti infatti vengono scontati solo di pochi euro e quindi, per definizione, non vengono considerati nei nostri focus perché non realmente di convenienza estrema.

Prima di iniziare vi ricordiamo, ancora una volta, che gli sconti sono usufruibili solo dagli utenti Prime (potete iscrivervi gratuitamente qui). Potete leggere tutti i nostri consigli nella nostra pagina dedicata alle offerte Amazon Prime day o accedere direttamente alla pagina ufficiale con tutti gli sconti dell’Amazon Prime day.