Amazon Prime Day PS4: i migliori sconti

Amazon Prime Day PS4: tutte le informazioni utili per l’evento

Anche in questo 2019 ci prepariamo ad affrontare l’Amazon Prime Day, la campagna promozionale più attesa dell’estate. Per quest’anno Amazon ha deciso di affrontare le cose in grande stile, proponendo una campagna di ben 48 ore, durante le quali saranno protagonisti sconti e promozioni su centinaia di prodotti con nuovi sconti quotidiani, offerte lampo e l’esordio assoluto delle nuove offerte WOW. Queste ultime rappresentano una novità dedicata proprio ad Amazon Prime Day 2019 e si concretizzano in offerte davvero imperdibili, tuttavia a scadenza variabile tra le poche ore e addirittura pochi minuti, naturalmente fino all’esaurimento delle poche scorte disponibili.

Amazon Prime Day 2019 si terrà il 15 e 16 luglio e per poter accedere alle diverse offerte dovrai necessariamente possedere un abbonamento attivo ad Amazon Prime. Nel caso non ti fossi ancora abbonato, la soluzione migliore per poter partecipare all’evento è approfittare della prova gratuita di 30 giorni attivabile senza impegno a questo link. Oltre alla possibilità di accedere alle offerte, ti ricordiamo che l’abbonamento Amazon Prime offre diversi servizi interessanti, dalla consegna gratuita in tutta Italia all’accesso alle piattaforme di streaming Amazon Prime Video e Amazon Prime Music. Proprio per Amazon Prime Music, inoltre, ti segnaliamo la possibilità a questo indirizzo di sottoscrivere ben 4 mesi di abbonamento Unlimited al prezzo di 0,99€ al mese.

Tornando alle offerte, la seguente guida è dedicata agli sconti Amazon Prime Day PS4, che ti offrirà un’attenta selezione dei migliori sconti su console, accessori e giochi PS4. Le offerte che seguiranno, è importante sottolinearlo, includeranno unicamente sconti reali, escludendo dunque tutte quelle “presunte promozioni” che sostanzialmente si ripetono in più occasioni nel corso dell’anno. All’interno della selezione sottostante troverai una descrizione del prodotto che potrà aiutarti meglio nel tuo acquisto ed un box con link rapidi per non correre il rischio di arrivare troppo tardi per approfittare delle offerte.

Attenzione: i prezzi presenti all’interno dei box potrebbero non aggiornarsi in tempo reale per allinearsi alle promozioni presenti, pertanto ti suggeriamo di leggere la descrizione prima dei box per controllare l’effettivo prezzo scontato dei prodotti.

Oltre alle offerte Amazon Prime Day PS4, nel caso fossi interessato a tutte le altre offerte dedicate alle tante categorie di prodotti in promozione, ti rimandiamo alla nostra pagine generale delle offerte Amazon Prime Day, in cui potrai trovare tutte le nostre guide alle offerte realizzate per l’occasione; oppure a questo link potrai accedere alla pagina diretta di Amazon con tutte le offerte in tempo reale. Infine, se fossi interessato a fare acquisti in promozione per la tua azienda, hai la possibilità di creare gratuitamente un account Amazon Business a questo indirizzo.