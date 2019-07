Amazon Prime Day prodotti ricondizionati: ecco su cosa puntare

Amazon Prime Day prodotti ricondizionati: le migliori offerte

Come ogni anno, eccoci pronti ad affrontare un nuovo Amazon Prime Day! Quest’anno l’evento estivo del colosso degli eCommerce si terrà ininterrottamente nelle date 15 e 16 luglio 2019, fin dalla mezzanotte (fra domenica 14 e lunedì 15 per intenderci). Durante il suo svolgimento lo store Amazon sarà tempestato da tantissime offerte su una moltitudine di categorie – ce ne sarà davvero per tutti i gusti. Se non hai mai partecipato ad un evento simile ti invitiamo a dare un’occhiata al nostro approfondimento dedicato ad illustrare cos’è e come funziona Amazon Prime Day. C’è da precisare però che, come il nome indica, l’evento è dedicato solo agli utenti che dispongono di un abbonamento Amazon Prime. Come dite? Non ne avete uno? Se non avete mai attivato il periodo di prova, questo è disponibile gratuitamente presso la seguente pagina. Qualora necessitassi di approfondire di più l’argomento prima di attivare il servizio premium, non c’è problema: abbiamo una guida dedicata proprio a cos’è Amazon Prime a tutti i vantaggi che offre (sono davvero tanti), fra i quali l’accesso a questi eventi speciali con sconti molto interessanti.

Ma come funzioneranno le offerte “Amazon Prime Day prodotti ricondizionati”? Queste sono di tre tipologie differenti, ovvero giornaliere, lampo e WOW. Le giornaliere durano generalmente uno o due giorni, hanno una percentuale di sconto non elevatissima ma vengono resi disponibili su prodotti spesso interessanti. Le lampo sono invece più tempestive: durano solo alcune ore, lo sconto è abbastanza elevato, ma si sconta davvero di tutto e di più. Le offerte WOW invece, grande novità di quest’anno, saranno offerte improvvise, con scorte limitate rispetto al forte sconto che metteranno a disposizione per gli utenti: appena ne vedete una non vi conviene pensarci più di tanto, perché terminerà in pochissimi minuti. Tenete presente che ci saranno svariate iniziative di sconto anche sui servizi di Amazon stessa: ad esempio, a questa pagina è possibile accedere alla sottoscrizione di un account Amazon Prime Music (servizio di streaming musicale come Spotify) a soli 0,99€ per 4 mesi.

Tutte le offerte saranno disponibili nella sezione Amazon Prime Day di Amazon. Se non volete lanciarvi nella giungla di pagine e pagine piene di prodotti, spesso non proprio in sconto realmente elevato, allora non preoccupatevi: abbiamo realizzato per voi una serie di guide come questa, all’interno della quale troverete solo le offerte davvero degne di nota per le quali è necessario munirsi di carta di credito – nessuno sconto del 5-10% blando, nessun prodotti aumentato qualche giorno prima misteriosamente di prezzo e poi abbassato bruscamente. Ti interessa approfondire anche su categorie diverse rispetto ad Amazon Prime Day prodotti ricondizionati? Non c’è problema, trovi nella nostra collana Offerte Amazon Prime Day tutte le nostre guide aggiornate man mano su una serie di categorie vastissime. Attenzione: visto che alcune offerte possono essere anche molto tempestive, i prezzi nei box che trovate di seguito potrebbero non aggiornarsi in tempo reale: leggete sempre le nostre indicazioni in termini a durata e a calo di prezzo, che sono quelle che troverete comunque su Amazon una volta premuto sui nostri box.

Inoltre, se siete proprietari di un’azienda, tenete in considerazione l’eventuale creazione totalmente gratuita di un account Amazon Business: questo vi consentirà, oltre ad accedere a tutti gli scaffali elettronici di Amazon e quindi anche di partecipare al Prime Day 2019, di avere fatturazione elettronica automatica e gestione di una reportistica delle spese ordinata e completa. Se siete interessati potete crearlo rapidamente qui.