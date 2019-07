Amazon Prime Day PlayStation: le migliori offerte

Amazon Prime Day PlayStation: tutto quello che devi sapere sulla campagna di sconti

Torna il consueto appuntamento con la campagna sconti più attesa dell’estate: Amazon Prime Day. Per questo 2019 Amazon ha deciso di estendere la durata dell’evento con una campagna di offerte e promozioni della durata di ben 48 ore, e più precisamente il 15 e 16 luglio. A partire dalla mezzanotte del 15 luglio, dunque, potrai seguire con noi le migliori offerte Amazon Prime Day PlayStation con nuovi sconti quotidiani in continuo aggiornamento, offerte lampo della durata di poche ore e, novità assoluta di quest’anno, le nuove offerte WOW. Queste ultime rappresentano degli sconti davvero ghiotti, la cui durata potrà variare dalle poche ore ai pochi minuti, con pochissime scorte a disposizione.

Tuttavia, possono accedere tutti liberamente alle offerte? No, in quanto come suggerisce direttamente il nome della campagna tutte le promozioni sono ad accesso esclusivo degli abbonati Amazon Prime. Cosa fare, dunque, se non si possiede un abbonamento a questo servizio? Molto semplice: la soluzione migliore è approfittare dell’offerta disponibile a questo indirizzo per accedere ad una prova gratuita di 30 giorni di Amazon Prime. Si tratta di un’occasione interessante non solo per accedere alle offerte di Amazon Prime Day, ma anche per sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento Prime, come la consegna gratuita su tutto il territorio nazionale e la possibilità di utilizzare le piattaforme di streaming come Amazon Prime Video e Amazon Prime Music. Quest’ultima, inoltre, vanta un’ulteriore promozione che ti permetterà di utilizzare un abbonamento Prime Music Unlimited a 0,99€ per ben 4 mesi.

Quali prodotti puoi trovare, invece, all’interno della guida Amazon Prime Day PlayStation? In questo caso specifico ci concentreremo sulle promozioni dedicate ai prodotti più desiderati dell’universo PlayStation 4. Questi spazieranno dalle console, ivi comprese PS4 e PS4 Pro, i migliori accessori come controller e PlayStation VR e, ovviamente, i migliori videogiochi PS4 in sconto. I prodotti che seguiranno saranno comunque frutto di una nostra oculata selezione, in modo da consigliarti solo offerte reale e davvero di interesse ed evitando tutte quelle “finte offerte” in cui è sempre molto facile trovarsi durante questi eventi. Ogni prodotto sarà accompagnato da una descrizione che ti indirizzerà meglio nei tuoi acquisti ed un box con dei link rapidi per aggiungere i prodotti al carrello e non correre il rischio di rimanere a bocca asciutta.

Nota importante: i prezzi all’interno dei box di acquisto potrebbero non aggiornarsi immediatamente nel corso delle offerte, riportando prezzi precedenti rispetto all’inizio della campagna. Per questo motivo ti consigliamo di leggere la descrizione per trovare il prezzo corretto scontato.

Durante questo evento, in ogni caso, non saranno protagoniste solo le offerte Amazon Prime Day PlayStation. In questo senso ti invitiamo a controllare costantemente la nostra pagina generale dedicata alle offerte Amazon Prime Day con tutte le altre guide alle offerte che abbiamo preparato per le diverse categorie di prodotti, o in alternativa puoi dare un’occhiata alla pagina ufficiale dell’evento direttamente su Amazon. Infine, nel caso fossi interessato a fare acquisti in sconto per la tua azienda, a questo link hai la possibilità di creare gratuitamente un account Amazon Business.