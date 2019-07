Amazon Prime Day PC gaming: i migliori sconti

Amazon Prime Day PC gaming: quello che bisogna sapere

È quasi giunto il momento di un nuovo Amazon Prime Day, che quest’anno si svolgerà nelle giornate del 15 e 16 luglio. In queste 48 ore sarà infatti possibile trovare numerose offerte Amazon Prime Day PC gaming, e sarà nostra premura andare a selezionare per voi quelle veramente meritevoli della vostra attenzione, sia per qualità del prodotto che per validità dello sconto.

Attenzione, però: durante questa campagna sconti ciascuna delle offerte Amazon Prime Day PC gaming sarà accessibile esclusivamente dai possessori dell’abbonamento Amazon Prime. Nel caso non siate in possesso di questo abbonamento, quindi, vi ricordiamo che potete sempre sfruttare la possibilità di usufruire di una prova gratuita di 30 giorni dell’Amazon Prime ed avere così modo di partecipare all’iniziativa senza perdervi alcun prodotto.Nel caso vogliate ulteriori delucidazioni sulla tipologia di prodotti che potreste trovare in forma scontata, vi ricordiamo che tutti i dispositivi coinvolti – inclusi quelli che troverete in questa guida Amazon Prime Day PC gaming – saranno visionabili su questa pagina ufficiale Amazon. I migliori che individueremo saranno proposti nelle nostre guide alle offerte Amazon Prime Day.

Alcune iniziative però sono già attive, e fra queste segnaliamo la possibilità di creare un abbonamento Prime Music Unlimited della durata di 4 mesi ad appena 0,99€. Come vi dicevamo poso sopra, però, la grandissima maggioranza delle offerte deve ancora partire, sia per quanto riguarda Amazon Prime Day PC gaming che altre iniziative (come Amazon Business Prime Day, la selezione di prodotti mirate a chi vuole fare acquisti aziendali). Di conseguenza, continuate a seguire le nostre guide, così da non perdervi nessuno sconto.

Infine, rimanendo a tema “durata breve degli sconti”, ci teniamo a darvi un piccolo avviso. Vista la natura repentina e talvolta imprevista di certi sconti, vi invitiamo a tenere a mente che non sempre gli sconti Amazon Prime Day PC gaming o di altre guide vanteranno box Amazon con prezzi aggiornati. Per questo motivo, dunque, vi invitiamo a fare affidamento al prezzo che vi indicheremo testualmente in ogni prodotto piuttosto che a quello presente nel box Amazon. Così facendo, infatti, potrete stare sicuri di star guardando il prezzo effettivo dell’offerta Amazon Prime Day PC gaming in questione e non quello abituale del prodotto.