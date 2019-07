Amazon Prime Day notebook: i migliori sconti

Amazon Prime Day Notebook: le migliori offerte

Anche quest’anno si svolge l’Amazon Prime Day, ricco del successo più che buono riscontrato negli anni precedenti. Quest’anno, Prime Day 2019 si svolgerà per 48 ore ininterrotte durante il corso del 15 e 16 luglio, a partire dalla mezzanotte fra il 14 e il 15 per intenderci. Durante tali ore le pagine di Amazon verranno bombardate di offerte davvero molto vaste sia in termini di forma, sia su un numero di categorie davvero elevatissime. Se volete approfondire perché non avete mai partecipato ad un evento Prime vi rimandiamo al nostro focus dedicato a scoprire appunto cos’è e come funziona Amazon Prime Day.

Tenete presente però che, come indica il nome stesso, l’evento sarà accessibile solo per chi dispone di un abbonamento Prime. Non sapete di cosa si tratta? No problem: abbiamo realizzato una guida che vi aiuterà a capire tutti i vantaggi e i servizi che offre il pacchetto a pagamento del colosso dell’eCommerce: vai su cos’è Amazon Prime per saperne di più. Se invece le cose ti sono già chiare e non hai ancora attivato neanche una volta Amazon Prime, sappi che non è necessario sborsare un solo centesimo per provarlo per i primi 30 giorni. Amazon offre infatti a tutti i clienti la possibilità di provare il suo servizio Prime gratuitamente per 30 giorni, accedendo dunque anche alle offerte Amazon Prime Day.

Ma passiamo alle offerte Amazon Prime Day Notebook: come funzioneranno? Le tipologie di offerte saranno ben tre: offerte giornaliere, lampo e WOW. Le prime hanno una percentuale di sconto piuttosto contenuta, ma saranno su prodotti abbastanza di spicco e ideali per chi non vuole lo stress di ricercare e ricercare l’offerta più bassa in assoluto. Per i più addicted ci sono invece le offerte lampo, che hanno una durata di tempo ridotta ma solitamente una percentuale di sconto piuttosto alta, anche se a scorte molto limitate. Da quest’anno arrivano inoltre le offerte WOW: queste saranno completamente improvvise, su una serie di prodotti di spicco e con uno sconto molto interessante. Amazon le comunicherà solo all’improvviso, quindi solo i più veloci riusciranno ad acciuffarsele. C’è da dire però che svariate promo sono anche già attive sui servizi di Amazon stessa: ad esempio, proprio in occasione del Prime Day è disponibile accedere al catalogo di Amazon Prime Music per 4 mesi filati al solo prezzo di 0,99€. Se volete approfittarne potete visitare questa pagina.

Dal 15 al 16 luglio potete lanciarvi, se volete, nella giunga delle offerte visitando semplicemente questa pagina (salvatela pure nei preferiti se vi viene comodo). C’è da dire però che le offerte saranno davvero tante, e non sempre sono così convenienti come sembrano. Talvolta infatti le percentuali di sconto possono confondere perché fanno riferimento ai soli prezzi di listino, che magari molti prodotti non hanno più da tempo. Per aggirare questo problema abbiamo realizzato, proprio per voi, una serie di guide alle offerte davvero molto ampia. Per tecnologia, videogiochi, fotografia e casa, abbiamo infatti decine e decine di guide focalizzate su specifiche categorie di prodotto (proprio come questa che state leggendo ora su Amazon Prime Day notebook), e al loro interno vi indicheremo solo le primissime scelte fra gli sconti – nessuno sconto di pochissimi euro, o su prodotti scadenti. Se volete seguire con noi l’evento vi invitiamo a visitare la nostra sezione dedicata alle Offerte Amazon Prime Day, sempre aggiornata con le migliori offerte disponibili al momento (anche questa nei preferiti non sarebbe male!). Doveroso avvisarvi che, vista la tempestività di alcune offerte, nelle nostre guide potrete trovare dei box con dei prezzi non aggiornati a quello promozionale. Non temete però, perché vi indicheremo sempre e comunque inizio e fine di tutte le offerte, con percentuale di sconto o calo di prezzo effettivo.

Infine, giusto avvisare anche chi dispone di un business ma si è sempre tenuto lontano dagli eventi Amazon per via della fatturazione. Proprio da quest’anno Prime Day può essere seguito anche tramite un apposito e gratuito account Amazon Business che, oltre ad offrire l’accesso a tutti gli scaffali digitali di Amazon, consente di avere la fatturazione elettronica automatica e una reportistica molto completa su tutti gli acquisti eseguiti durante il corso di tutto il tempo di vita dell’account.

Approfondiamo ora su tutte le offerte Amazon Prime Day notebook di quest’anno.