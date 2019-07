Amazon Prime Day monitor: i migliori sconti

Amazon Prime Day monitor: tutto quello che devi sapere

È quasi il momento di un nuovo Amazon Prime Day, l’iniziativa creata qualche anno fa dal colosso dell’e-commerce per sfruttare il trend del Black Friday in un altro periodo dell’anno. Questo evento si terrà il 15 ed il 16 luglio, e coinvolgerà i prodotti che andranno man mano ad aggiungersi su questa pagina dedicata alle offerte dell’Amazon Prime Day. Attenzione però, per sfruttare gli sconti dell’Amazon Prime Day sarà necessario avere un abbonamento Amazon Prime; in caso contrario, nel caso troviate durante l’Amazon Prime Day monitor con prezzi interessanti, non potrete beneficiare dell’offerta. Per evitare questo problema, il nostro consiglio come sempre è di attivare una prova gratuita di 30 giorni seguendo questo link, così da avere accesso all’iniziativa e beneficiare di tutte le nostre selezioni delle migliori offerte Amazon Prime Day.

L’iniziativa è davvero da non sottovalutare, visto e considerato che consentirà agli utenti di acquistare numerosi prodotti ad un prezzo davvero molto interessante. Durante l’Amazon Prime Day monitor da gaming scontati non sono affatto una rarità, rendendola quindi un’occasione perfetta per cambiare il proprio display ad un prezzo conveniente. Prestate però particolare attenzione: la maggior parte delle offerte avranno una durata davvero limitata nel tempo, e saranno comunque soggette a limitazioni, come l’eventuale esaurimento scorte. Di conseguenza, se volete evitare di perdervi le migliori offerte Amazon Prime Day monitor, visitate regolarmente questa pagina o la nostra guida agli acquisti dedicata in generale al mondo dei monitor da gaming, dove aggiungeremo anche eventuali offerte dell’ultimo minuto durante il corso dell’evento.

Non solo Amazon Prime Day monitor e gaming, però; anche chi ha un account aziendale troverà sicuramente molto interessante il Prime Day, e potrà trovare numerose offerte a tema sulla pagina dedicata interamente alle soluzioni Amazon Business Prime Day 2019. Anche il mondo della musica vanterà offerte interessanti; seguendo questo link a Prime Music Unlimited, il servizio di streaming musicale, sarà possibile iscriversi già adesso aderire ad un’offerta che farà scendere il prezzo ad appena 0,99€ per ben 4 mesi di durata.

Infine, vi ricordiamo che visto e considerato che queste offerte Amazon Prime Day monitor saranno di durata davvero breve, potrebbe capitare che nel box Amazon che vi rimanda all’acquisto il prezzo non sia aggiornato. Non temete però, è semplicemente una questione di mancato aggiornamento del prezzo; sarà sufficiente affidarsi principalmente al prezzo che andremo a segnalarvi testualmente. Questo, infatti, farà affidamento a ciò che accade realmente su Amazon, bypassando quindi i limiti legati alla frequenza d’aggiornamento dei box.