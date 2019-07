Amazon Prime Day modem e router: come accedere alle offerte

Il Prime Day è una delle campagne sconto più interessanti dell’anno e, in questo 2019, Amazon ha organizzato 48 ore di offerte pazzesche, che si terranno durante tutto il 14 e 15 luglio. In questa guida troverete le migliori offerte per i modem e i router, direttamente selezionate da noi. Se invece volete dare un’occhiata a tutti gli altri sconti del Prime Day, potete direttamente andare a questa pagina Amazon. Ma cosa bisogna fare per poter accedere agli sconti?

Tutte le offerte del Prime Day sono riservate agli iscritti Amazon Prime e, se non lo siete, potete diventarlo anche voi gratuitamente. È possibile iscrivervi a Prime usufruendo di un mese di prova gratuita, senza nessun vincolo – in altre parole siete liberi di disdire l’abbonamento quando volete, senza pagare nulla. Intanto che siete utenti Prime, potete anche approfittare dell’offerta di Amazon in campo musicale: 4 mesi di musica a solo 0,99€, abbonandovi al servizio di streaming Amazon Music Unlimited attraverso questo link.

Ma torniamo a parlare del Prime Day. Durante l’evento le offerte non arriveranno tutte in una volta, ma partiranno a specifici orari; alcune promozioni potrebbero durare solo poche ore (offerte lampo), mentre altre potrebbero rimanere attive per tutta la durata del Prime Day. Quest’anno poi, Amazon ha messo in campo degli sconti davvero eccezionali, e si tratta delle cosiddette offerte WOW, anche se è probabile che le scorte di prodotti aderenti a questa iniziativa siano molto limitate.

In questa guida Amazon Prime Day modem e router trovate le migliori offerte per questa tipologia di prodotti, e potete visualizzarli su Amazon cliccando sul box arancione dedicato che trovate dopo la descrizione di ogni prodotto. Un consiglio: non fate troppo caso al prezzo che compare a margine del box, potrebbe infatti non essere aggiornato – piuttosto badate a quello che indichiamo noi nella guida, e al limite cliccate sul box per verificare il prezzo su Amazon. Per visualizzare offerte riguardanti altri prodotti del mondo della tecnologia, fotografia, casa o videogiochi, potete consultare una delle tante altre nostre guide alle offerte sul Prime Day: le trovate tutte a questa pagina. Se invece volete altri dettagli su come funziona il Prime Day, potete consultare questa guida: Amazon Prime Day cos’è e come funziona. Per concludere, qualora foste acquirenti con partiva IVA, vi consigliamo di dare un’occhiata al servizio Amazon Business, a cui potete accedere gratuitamente.