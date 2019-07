Amazon Prime Day MacBook: tutti gli sconti

Amazon Prime Day MacBook: ecco tutte le offerte

Non è un vero luglio se non arriva l’Amazon Prime Day. Forte del successo crescente riscontrato negli ultimi anni, il colosso degli eCommerce ha deciso di replicare nuovamente il proprio evento di sconti estivo, che si terrà quest’anno dal 15 al 16 luglio per ben 48 ore di fila. Durante queste ore saranno davvero tantissime le offerte interessanti che raggiungeranno gli scaffali digitali di Amazon, toccando praticamente tutte le categorie; se non avete mai partecipato all’evento, vi invitiamo ad approfondire sul nostro focus dedicato a cos’è e come funziona Amazon Prime Day. Doverosissimo specificare però che, proprio come indica il nome, l’evento sarà accessibile solo a chi dispone di un abbonamento Amazon Prime. Questo offre innumerevoli vantaggi, fra i quali appunto avere accesso anticipato quotidianamente alle offerte più interessanti e, in questo caso, proprio a tutto l’evento. Se volete approfondire su cosa offre l’abbonamento vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra guida su cos’è Amazon Prime. Qualora non ne aveste ancora attivato uno, sappiate che Prime è gratuito per i primi 30 giorni di utilizzo senza vincoli. Potete attivarlo alla seguente pagina dedicata e disdire il rinnovo senza alcun problema o impegno. Inoltre, per l’occasione Amazon sconta anche il servizio Prime Music (concorrente a Spotify), accessibile a soli 0,99€ per 4 mesi a questo link.

Ma come funzionano le offerte Amazon Prime Day MacBook? Molto semplice, le tipologie di offerte che si estenderanno per le 48 ore sono tre: offerte del giorno, offerte lampo e offerte WOW. Le prime sono prevalentemente su prodotti di spicco e hanno una percentuale di sconto di solito abbastanza contenuta, ma molto interessante soprattutto per le categorie di solito “dispendiose”. Le lampo sono invece offerte molto rapide, durano poche ore, hanno una bella percentuale di sconto e operano un po’ su tutti i settori. Le offerte WOW sono la novità di quest’anno, e consisteranno in offerte improvvise che arriveranno durante il corso delle due giornate, con sconto molto elevato.

Ora, se volete lanciarvi nella giunga di promo da soli, la pagina Amazon dedicata è questa (potete metterla nei preferiti). C’è da dire però che, visto che le offerte saranno davvero tante – e non sempre così convenienti come sembrano -, potreste “perdervi” e scoraggiarvi. Per venirvi incontro tutti gli Specialist di Ridble si sono messi all’opera realizzando una serie davvero molto vasta di guide dedicate ad ogni specifica tipologia di prodotto, solo con sconti realmente vantaggiosi e su prodotti di qualità. Se volete il nostro aiuto non possiamo che invitarvi a visitare la nostra pagina dedicata alle Offerte Amazon Prime Day, sempre aggiornate per voi. N.B.: alcuni box all’acquisto potrebbero non apparire col prezzo aggiornato vista la natura tempestiva di certe promo, ma fate sempre riferimento a tutti i dettagli (orario, prezzo o percentuale di sconto) che vi daremo in tutte le guide, come questa su Amazon Prime Day MacBook.

Prima di passare alle offerte ci teniamo a precisare che qualora foste interessati ad eseguire acquisti per la vostra azienda, allora potete creare in modo completamente gratuito un account Amazon Business. Questo, oltre a permettervi di acquistare quotidianamente su Amazon e di partecipare a tutte le promozioni, dispone di fatturazione elettronica automatica e di una reportistica ben avanzata proprio per chi vuole avere a disposizione tutte le spese sostenute.