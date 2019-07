Amazon Prime Day Kindle: i migliori sconti dell'Amazon Prime Day

Amazon Prime Day Kindle: tutto pronto per il Prime Day 2019

Come ogni anno siamo in piena fase Prime Day, quella particolare settimana dell’anno in cui milioni di utenti si affidano ad Amazon per l’acquisto di prodotti in forte sconto. Come abbiamo più volte sottolineato all’interno della nostra guida su cos’è e come funziona Amazon Prime Day, anche per il 2019 ci troveremo di fronte alle classiche trance di offerte suddivise in questo modo: offerte settimanali, giornaliere e lampo.

Quest’anno, però, per la prima volta in assoluto, Amazon metterà in campo anche le “offerte wow“. All’interno di queste sarà possibile trovare svariati articoli a prezzi estremamente vantaggiosi, con la possibilità di essere acquistati fintanto che saranno disponibili in magazzino. Come sempre, per acquistare questi prodotti in sconto, è necessario attivare un account su Amazon Prime che, lo ricordiamo, si può attivare gratuitamente tramite questo link per utenti privati o a quest’altro link se volete acquistare prodotti per la vostra azienda.

Amazon Prime non solo vi permette di acquistare prodotti in sconto durante il Prime Day, ma offre tanti interessanti vantaggi. Avrete l’opportunità di ricevere milioni di prodotti in appena 24/48 – se disponibili con consegna Prime -, attivare Amazon Music Unlimited per 4 mesi a soli 0,99€ e molto altro. Vi consigliamo di leggere la nostra guida su cos’è Amazon Prime per scoprire tutti i dettagli sul servizio.

Gli Amazon Prime Day Kindle non sono ancora iniziati, pertanto ti consigliamo di dare un’occhiata alla sezione di offerte per il Prime Day e al nostro raccoglitore che racchiude tutte le offerte Amazon Prime Day. Il nostro team sarà attivo per tutta la durata del Prime Day alla ricerca delle migliori offerte Amazon Prime Day Kindle. La nostra filosofia è quella di consigliarvi l’acquisto di prodotti che offrono un reale vantaggio economico; non proponiamo dispositivi con sconti fasulli, sponsorizzati o con errori di prezzo.

Una volta individuati, verranno inseriti qui sotto con una breve descrizione ed il box rapido di acquisto. Potrebbe accadere che il prezzo mostrato nel box non sia aggiornato in tempo reale. In questo caso fanno fede le informazioni di prezzo e durata della promozione presenti nel testo.