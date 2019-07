Amazon prime day GoPro: i migliori sconti

Amazon prime Day GoPro: tutto quello che bisogna sapere

Anche quest’anno Amazon ha fissato l’appuntamento per il suo evento di sconti. Stiamo ovviamente parlando dell’Amazon Prime Day del 15 e 16 luglio 2019. È l’occasione perfetta per comprare tantissimi prodotti in sconto e il nostro obiettivo è quello di consigliarvi solo i migliori. Per prepararvi a questo evento, se non sapete di cosa si tratta, vi rimandiamo al nostro articolo Amazon Prime Day cos’è e come funziona, in modo da comprendere come funziona. Quest’anno c’è una grande novità per quanto riguarda le offerte, in quanto il famoso e-commerce ha deciso di aggiungere alle varie offerte del giorno, offerte flash e promozioni, anche le offerte wow, ovvero delle offerte imperdibili che saranno annunciate durante le 48 ore dell’evento e che riguarderanno pochi pezzi. Tenete d’occhio questa guida Amazon Prime Day GoPro se volete approfittare di questa campagna per acquistare una nuova action cam.

Solo chi possiede un account Amazon Prime potrà approfittare delle fantastiche offerte disponibili durante le giornate del 15 e del 16 luglio. Attraverso il nostro articolo “Amazon Prime cos’è” potrete scoprire tutti i vantaggi che offre questa tipologia di account. Qual’ora foste già al corrente di queste informazioni e non avete ancora aderito ad Amazon Prime, vi consigliamo di iscrivervi attraverso questa pagina, così da poter provare gratuitamente per un mese tutti i vantaggi e poter acquistare tantissimi prodotti durante l’evento del Prime Day.

Se invece disponete di una partita Iva e volete approfittare di questo Prime Day per acquistare prodotti per la vostra azienda, vi suggeriamo di aderire al programma Amazon business, anch’esso gratuito e pieno zeppo di vantaggi! Tutte le offerte sono disponibili presso la pagina Amazon dedicata al Prime Day 2019, mentre già da subito è possibile approfittare della promozione che permette di acquistare Amazon Music Unlimited a soli 0,99 cent per 4 mesi, un’offerta da prendere al volo!

In questa guida “Amazon Prime Day GoPro” inseriremo tutti gli sconti reali riguardanti le action cam dell’azienda statunitense disponibili durante la campagna, evitando di inserire prodotti con errori di prezzo o che non vale realmente la pena acquistare. Nei box che troverete di seguito potrebbero verificarsi errori di prezzo, quindi vi consigliamo di fare riferimento sempre al prezzo riportato nella descrizione di ogni prodotto, nel quale indicheremo anche fino a quando è disponibile l’offerta. Per le altre interessanti promozioni vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata agli sconti dell’Amazon Prime Day.