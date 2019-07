Amazon Prime Day elettronica: tutte le migliori offerte

Amazon Prime Day elettronica: tutto quello che c’è da sapere

Anche quest’anno, il 15 e il 16 luglio, arriva Amazon Prime Day, le giornate di sconti che il colosso dell’e-commerce Amazon dedica a tutti gli abbonati al servizio Prime. Un’occasione imperdibile per acquistare finalmente ad un prezzo vantaggioso quell’elettrodomestico che state aspettando da mesi!

Possono usufruire degli sconti del Prime Day soltanto coloro che hanno sottoscritto un abbonamento ad Amazon Prime, un servizio a pagamento che consente di accedere ad una serie di vantaggi esclusivi come la possibilità di effettuare tutti gli acquisti che volete senza spese di spedizione aggiuntive e ricevendo i vostri ordini anche dopo una sola giornata lavorativa. Con Prime potrete poi avvalervi anche degli altri servizi Amazon quali Prime Video o Prime Music.

Tra i vantaggi c’è soprattutto la possibilità di approfittare degli interessanti sconti dell’Amazon Prime Day. Questi sconti si dividono in offerte del giorno, soggette ad esaurimento scorte e della durata di una sola giornata, e offerte lampo, molto vantaggiose ma disponibili per un breve lasso di tempo e con scorte molto limitate. Per questo 2019, inoltre, Amazon ha pensato a delle offerte wow ancora più esclusive e fruibili per pochissimo tempo. Per maggiori informazioni, visita le nostre pagine dedicate Amazon Prime e Amazon Prime Day cos’è e come funziona.

Amazon Prime Day elettronica è la guida alle offerte dedicata agli sconti di elettronica, che abbiamo suddiviso nelle categorie di cucina, pulizia e smart home. La nostra selezione raccoglie solo gli sconti più interessanti e quindi solo i prodotti che subiscono uno sconto reale e consistente. Rimangono fuori dal nostro radar tutti gli elettrodomestici scontati di pochi euro e che non rappresentano una vera convenienza. Potete poi consultare gli sconti delle altre categorie di prodotti nella nostra pagina raccoglitore dedicata alle migliori offerte Amazon Prime Day.

Trattandosi di offerte a tempo, i prezzi che vedrete nei box sottostanti potrebbero non essere aggiornati in tempo reale. Vi consigliamo quindi di cliccare sempre sull’offerta e di affidarvi alle indicazioni di costo e orario che vi segnaliamo per ogni prodotto. Vi ricordiamo ancora una volta che gli sconti si rivolgono esclusivamente agli utenti Prime e che potete iscrivervi al servizio e scoprirne tutti i vantaggi cliccando qui. Infine, se volete usufruire di sconti vantaggiosi anche per la vostra azienda potete accedere al servizio Amazon Business.