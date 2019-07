Amazon Prime Day cellulari: i migliori sconti

Amazon Prime Day cellulari: come scegliere

Luglio è sinonimo di vacanze ma anche dell’arrivo dell’atteso appuntamento con l’Amazon Prime Day. Quest’anno comincerà alle 00:00 di lunedì 15 luglio e – per la prima volta – durerà 48 ore, offrendo (fino alla mezzanotte del 16 luglio) agli iscritti a Prime due giorni interi con migliaia di opportunità di shopping e risparmio. In questa pagina raccoglieremo le migliori offerte riguardanti Amazon Prime Day cellulari: qui troverai la nostra selezione di offerte sul mercato degli smartphone. Inseriremo soltanto sconti davvero interessanti e che riguardino prodotti con un forte sconto al momento dell’offerta. Se tu dovessi trovare una guida vuota, sarà perché non avremmo individuato offerte da prendere in considerazione.

L’unico requisito per poter accedere agli sconti su Amazon Prime Day cellulari è l’abbonamento a Prime (qui maggiori informazioni su cos’è Amazon Prime). Ma se non sei ancora iscritto, non preoccuparti: basta cliccare qui per sottoscrivere l’opzione Prime e beneficiare della prova gratuita di 30 giorni. In questo modo accederai alle consuete promozioni di un giorno, alle inserzioni lampo della durata di poche ore e, novità 2019, alle offerte “wow”, occasioni imperdibili sui prodotti delle grandi marche che avranno uno sconto esagerato ma che dureranno poco e avranno scorte davvero limitate: meglio tenere d’occhio costantemente le offerte Prime Day per non farsele sfuggire e arrivare quando le scorte sono già esaurite.

Sottolineiamo inoltre che dentro Amazon Prime Day cellulari troverai una serie di prodotti con un pulsante che ti guiderà direttamente nell’inserzione Amazon che abbiamo scelto: molto spesso il prezzo indicato all’interno del box non è aggiornato con l’offerta in vigore, per cui puoi fare riferimento al prezzo effettivo di vendita che menzioniamo nel testo a corredo del prodotto. Se la nostra guida su Amazon Prime Day cellulari dovesse essere ancora vuota, puoi decidere di dare uno sguardo alle altre offerte Amazon Prime Day che abbiamo raccolto, oppure pensare di valutare l’offerta Amazon Business, qualora tu fossi un professionista o volessi fare acquisti per conto della tua azienda: l’account è gratuito e puoi trovare tante funzionalità inaspettate.