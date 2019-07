Amazon Prime Day batterie esterne: i migliori sconti

Amazon Prime Day batterie esterne: le offerte su cui puntare

Visto il successo crescente di anno in anno, Amazon ripete il suo evento Prime Day, campagna sconti che avrà luogo quest’anno per ben 48 ore di seguito, il 15 e il 16 luglio. L’evento partirà alla mezzanotte fra il 14 e il 15 luglio, con offerte di natura differente e praticamente su tutte le categorie a disposizione: dalla tecnologia ai videogiochi, dalla fotografia al settore della casa. Se non hai mai partecipato ad un evento Prime ti invitiamo a dare un’occhiata al nostro approfondimento su cos’è e come funziona Amazon Prime Day. Attenzione però, perché come indica già il nome in sé, la campagna sconti sarà disponibile strettamente solo a chi dispone di un abbonamento Prime. Questo offre numerosi vantaggi, dalla disponibilità di avere Twitch Prime, Prime Video e Prime Now inclusi, ma le funzionalità sono davvero tantissime; potremmo anche fare riferimento alle consegne extrarapide, assistenza dedicata, libri gratuiti e tanto altro. Se volete approfondire vi rimandiamo alla nostra guida su cos’è Amazon Prime.

Attenzione però: se non avete ancora attivato la prova, sappiate che potete sfruttare Amazon Prime anche per soli 30 giorni, senza impegno e gratuitamente. Per farlo vi basterà visitare la seguente pagina e, prima dello scadere dei 30 giorni, disattivare il rinnovo del servizio qualora non dovesse interessarvi particolarmente. Fra queste, Amazon per il Prime Day ha già fissato una bella promo, poiché mette a disposizione ben quattro mesi di abbonamento Prime Music (concorrente di Spotify per intenderci) a ben soli 0,99€. Potete approfittarne direttamente qui.

Ma passiamo a parlare di delle offerte Amazon Prime Day batterie esterne. Le offerte sui powerbank nei giorni 15 e 16 luglio saranno molteplici, e di tipo differente. Avremo le offerte giornaliere, con sconto non eccessivamente elevato ma su una serie di prodotti assolutamente interessanti e di spicco, ideali per chi non vuole stressarsi alla ricerca del prezzo più basso in assoluto; seguiranno poi anche le classiche offerte lampo, fatte invece per i mouse e le dita più veloci in quanto dureranno poche ore, avranno scorte molto limitate e percentuale di sconto sicuramente interessante – sebbene molte siano sempre facili da scartare. Novità di quest’anno saranno le offerte WOW, ovvero delle promo che Amazon comunicherà improvvisamente durante il corso della giornata: queste saranno praticamente imperdibili, con una percentuale di sconto alta e su prodotti di spicco.

Se vuoi avventurarti da solo nella giungla delle offerte la sezione Amazon Prime è questa. Attenzione però, perché fra gli scaffali digitali di Amazon ci saranno davvero tantissimi prodotti e non tutti proprio in supersconto come sembrano. Se volete essere guidati con articoli come questo, non temete perché per voi abbiamo realizzato una vera e propria vasta collana di guide agli sconti dedicate: potete accedervi presso la nostra collana Offerte Amazon Prime Day. All’interno di queste guide, giusto avvisarvi, troverete svariati prodotti con dei box all’acquisto dedicati. Questi potrebbero non risultare graficamente aggiornati nel prezzo, proprio perché alcune offerte saranno molto improvvise; seguite sempre le nostre indicazioni in merito a percentuale e a durata dello sconto, poiché il prezzo effettivo sarà quello che vi comunichiamo testualmente.

N.B: Se volete aderire alla promozione per acquistare prodotti aziendali, quest’anno c’è una soluzione! Creando in modo completamente gratuito un account Amazon Business vi sarà infatti possibile accedere a tutto il classico catalogo di Amazon con tutte le offerte che mette a disposizione, godendo però della fatturazione elettronica automatica e di reportistiche dedicate ai bilanci molto avanzate.

Addentriamoci ora all’interno delle offerte Amazon Prime Day batterie esterne.