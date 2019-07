Amazon Prime Day Apple: i migliori sconti dell'Amazon Prime Day

Amazon Prime Day Apple: consigli utili per il Prime Day 2019

Come ogni anno, luglio è sinonimo di Prime Day Amazon. Si tratta di una particolare settimana in cui l’azienda mette in piedi un complesso sistema di offerte che descriviamo perfettamente all’interno della guida su cos’è e come funziona Amazon Prime Day. Rispetto agli anni passati in cui gli sconti erano scaglionati in offerte settimanali, giornaliere e lampo, quest’anno per la prima volta entreremo in contatto con le “offerte wow“.

All’interno di queste saranno presenti prodotti in forte sconto fino ad esaurimento scorte. Il nostro consiglio è quindi quello di tornare su questa pagina più volte durante il giorno, in modo da non perderti nessuna offerta. Il Prime Day è strettamente legato ad Amazon Prime, il servizio attivabile gratuitamente a questo link. Infatti, le offerte sono disponibili solo per gli utenti che hanno attivato un account Amazon Prime, disponibile a questo link anche per le aziende.

Ma quali sono i vantaggi nel sottoscrivere un account Amazon Prime? Sono molti ed estremamente interessanti. Si parte dalla possibilità di ricevere la merce acquistata in appena 24/48 ore – solo se disponibili con consegna Prime -, ad Amazon Prime Video, ascoltare milioni di brani su Amazon Music Unlimited per 4 mesi ad appena 0,99€ e tanto altro. Vi consigliamo di leggere la nostra guida su cos’è Amazon Prime in modo da scoprire tutti i dettagli sul servizio.

Le offerte Amazon Prime Day stanno iniziando ad arrivare ed il nostro team è giornalmente impegnato nel selezionare le migliori offerte. Attualmente non sono presenti sconti interessanti per l’Amazon Prime Day Apple, ma potete iniziare a dare un’occhiata alle offerte attive direttamente su Amazon.

Una volta individuati sconti realmente interessanti, il nostro team le inserirà all’interno di questa guida alle offerte, con tanto di link rapidi per l’acquisto ed il box prezzi di Amazon. Da questo punto di vista potresti notare una discrepanza fra il prezzo del box e quello presente nel testo. Questo perché i prezzi nel box potrebbero non essere aggiornati in tempo reale. Fate fede a quanto descritto nel testo, sia per il prezzo finale che per la durata dell’offerta.