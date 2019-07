Amazon Prime Day action cam: i migliori sconti

Amazon Prime day action cam: tutto quello che bisogna sapere

L’Amazon Prime Day è un evento organizzato dal famoso e-commerce che permette agli utenti di approfittare di tantissimi sconti e promozioni. Si svolge ormai da anni a metà luglio, solitamente lunedì e martedì, ed è l’occasione perfetta per gli acquisti prima delle vacanze estive. Se vuoi sapere in modo approfondito come funziona questo evento ti rimandiamo al nostro articolo Amazon Prime Day cos’è e come funziona, nel quale trovai tutte le informazioni più importanti. Quest’anno ci sono anche delle novità per quanto riguarda le offerte: alle classiche offerte del giorno, offerte flash e le promozioni, Amazon ha deciso di aggiungere le offerte wow, ovvero delle promozioni che verranno annunciate nel corso delle 48 ore e che saranno davvero imperdibili e limitate nel numero di pezzi.

Per usufruire delle offerte durante l’evento è necessario disporre di un account Amazon Prime. Nel caso non sapessi di cosa si tratta ti rimandiamo al nostro focus Amazon Prime cos’è per scoprire tutto quello che c’è da sapere su questo servizio. Se non sei già iscritto al programma puoi iscriverti in modo completamente gratuito e approfittare del primo mese di prova. Basta registrarsi qui per iniziare ad approfittare di tutti i vantaggi di un account Prime. Se invece possiedi una partita Iva e vuoi approfittare del Prime Day per acquistare prodotti per la tua azienda puoi iscriverti in modo gratuito ad Amazon business.

Gli sconti che selezioniamo sono reali, cioè non si tratta di offerte poco convenienti o errori di prezzo. Il nostro obiettivo è quello di consigliare solo i migliori sconti, per questo motivo ti consigliamo di consultare questa guida regolarmente, così da non perdere nessuna offerta. I prodotti che selezioniamo presentano una breve descrizione e un box per l’acquisto. Può succedere che il prezzo visualizzato nel box sia sbagliato, quindi ti consigliamo di leggere il prezzo e la durata delle promozioni nella descrizione di ogni prodotto. All’interno della nostra guida dedicata al Prime Day 2019, inoltre, potrai trovare tutte le migliori offerte selezionate da noi.