Amazon eReader: ecco i migliori modelli

Amazon eReader: quale comprare

Amazon è leader in tanti mercati e, ovviamente, anche in quello degli eBook Reader. Come spesso capita nel settore hi-tech, la tecnologia esisteva già ma era integrata in dispositivi troppo costosi per attrarre l’attenzione e l’interesse di molti utenti. Il vero punto di svolta lo si deve appunto ad Amazon con l’introduzione della gamma Kindle, il vero apripista degli Amazon eReader. Quello che ha fatto il colosso statunitense è stato plasmare la tecnologia degli eReader e integrarla in un prodotto commerciale, di successo, accessibile dal punto di vista economico e anche appetibile.

Amazon, nel corso degli anni, è riuscita a tenere alta l’attenzione verso questa categoria di prodotti attuando una campagna di rinnovamento, arrivando anche a diversificare la proposta commerciale. Nello specifico, dopo aver catalizzato l’attenzione del mercato sui suoi eReader, ha intrapreso una operazione di diversificazione presentando diversi modelli per differenti fasce di prezzo.

Ecco quindi la divisione di Amazon eReader non solo dal punto di vista estetico, ma anche e soprattutto per le caratteristiche tecniche. La linea semplicemente Kindle è quella che adesso viene considerata entry-level. Si tratta di un prodotto piccolo, compatto, leggero, di plastica, con un display di dimensioni ridotte ma perfette per la lettura. La gamma Paperwhite è invece la linea di confine fra la fascia medio-bassa e quella medio-alta. Il design rimane molto simile così come la costruzione, ma iniziano a trovare posto particolarità come la retroilluminazione e un pannello ad alta risoluzione.

Infine, la linea Oasis è quella che potremmo definire top di gamma. In questo prodotto viene distillata tutta la conoscenza di Amazon nel campo degli eReader. Il design cambia e matura al punto da presentare uno chassis completamente in alluminio, il pannello è più grande rispetto alle altre linee di prodotto e anche la retroilluminazione offre una esperienza di lettura più appagante. Come tutti gli eReader presenti sul mercato, anche gli Amazon eReader sfruttano la tecnologia E-Ink Carta. Senza entrare in tecnicismi da capogiro, vi basti pensare che il fine ultimo di questi pannelli è quello di mimare la carta dei libri.

Abbiamo quindi un’esperienza che ricorda tantissimo quella di un libro in tutto e per tutto – ancora più presente nel Kindle dove, per assenza della retroilluminazione, si può leggere solo in presenza del Sole o di una luce artificiale -, ma in un formato estremamente più comodo e portatile. All’interno della nostra guida abbiamo deciso di presentare i prodotti in ordine di prezzo crescente, proprio come fa Amazon sul suo eCommerce. Ognuno di essi è pensato per soddisfare una particolare categoria di persone, ma sono tutti accomunati dalla perfetta integrazione con i servizi Amazon e da uno store di eBook con migliaia e migliaia di titoli.