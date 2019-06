Altoparlante intelligente: i migliori prodotti in commercio

Altoparlante intelligente: quale comprare

Un altoparlante intelligente è uno speaker dotato di almeno uno degli assistenti virtuali più noti – tra cui spiccano in primo luogo Google Assistant ed Amazon Alexa. Dunque, quando si deve scegliere un prodotto di questo genere, bisogna sia fare delle distinzioni sulle necessità hardware, che sul lato software, poiché i moderni altoparlanti intelligenti non sono solo degli speaker, ma degli snodi fondamentali dove avviene la ricezione dei comandi e, a loro volta, l’attuazione degli stessi, soprattutto in un contesto di smart home.

In primo luogo è necessario chiedersi quale sia lo scopo di un altoparlante intelligente, e la risposta può essere molteplice, a seconda delle esigenze di ciascuno. Gli amanti dell’altissima fedeltà sonora difficilmente vorranno affidarsi ad uno speaker di questo tipo per la riproduzione musicale, ma potrebbero volerlo sfruttare come sorgente di input di alcuni comandi, riproducendo invece la musica dal loro tradizionale impianto audio. In questo caso, dunque, anche un piccolo altoparlante intelligente sarà più che sufficiente allo scopo. Lo stesso altoparlante, potrebbe essere usato per sonorizzare ambienti di piccole dimensioni, dove di certo la qualità audio viene messa in secondo piano alla praticità: un bagno o una cucina sono gli esempi più adatti, ma anche la camera da letto, in molti casi.

Esistono poi altoparlanti intelligenti con una qualità audio superiore, adatti anche a sonorizzare ambienti più grandi. Un’altra feature, sempre relativa alla riproduzione musicale, è quella della riproduzione audio multi-room, sonorizzando quindi con la medesima musica – perfettamente sincronizzata – tanti ambienti della casa.

Come abbiamo detto, un altoparlante intelligente non è solo uno speaker audio, ma anche un assistente domestico e domotico. Molti hanno già familiarità con gli assistenti virtuali presenti sui nostri smartphone, e qui non si tratta di niente di diverso. Ci sono veramente tanti contesti in cui uno smart speaker può essere sfruttato in modo pratico, utile e piacevole. Si va dalla più semplice richiesta di informazioni: notizie, meteo o quesiti, passando per un’assistenza attiva, come l’impostazione di un timer in cucina, lo svolgimento di un calcolo, e finendo con le funzionalità più innovative e interessanti, che riguardano l’attuazione di comandi per smart home, come l’accensione di luci, la regolazione della temperatura, ma anche l’attivazione del robot aspirapolvere, e così via. Proprio in questo contesto, uno smart speaker, o più di uno distribuiti per casa, possono fare la differenza, permettendo di muoversi in totale libertà, anche senza smartphone, e attuare tutti comandi e le funzioni di una casa intelligente con la sola voce.

Lato software, in Italia, i due principali ecosistemi domotici che includono almeno uno smart speaker nel loro catalogo sono Google Assistant e Amazon Alexa. È molto importante scegliere con attenzione a quale ecosistema affidarsi, soprattutto per le varie funzioni disponibili e per il sistema di interazione, prima ancora che per l’hardware dello smart speaker in sé. Entrambe le società hanno in catalogo degli altoparlanti intelligenti “ufficiali”, cioè realizzati da loro stesse, ma è anche vero che questi assistenti virtuali sono implementabili – e sono stati implementati – su tanti altri prodotti di brand terzi, spesso con feature aggiuntive, come può essere l’impermeabilità, la possibilità di sfruttare lo speaker a batteria, o semplicemente una qualità audio ancora superiore.

In un contesto domestico in cui in futuro si avranno più altoparlanti intelligenti – idealmente uno per stanza o ambiente di casa – sarà difficile ed oneroso passare da un ecosistema all’altro, sostituendo tutti gli smart speaker, a meno che questi non siano compatibili con più di una piattaforma. Dunque, una prima scelta va fatta in base al software, forse ancora più che all’hardware.

In questa guida vediamo quale può essere il miglior altoparlante intelligente, in base alle diverse esigenze, suddividendoli per ecosistema domotico: Amazon Alexa e Google Assistant, queste le due principali piattaforme attualmente disponibili in Italia.