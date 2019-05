Alimentatore Nintendo Switch: la nostra guida all'acquisto

Alimentatore Nintendo Switch: quale comprare

Prima di introdurre la nostra selezione, ci teniamo a specificare che Nintendo Switch viene venduta con incluso un dock Nintendo Switch e un alimentatore nella confezione. L’acquisto di un ulteriore alimentatore non è quindi necessario, ma ci sono motivi per cui lo si potrebbe volere. I guasti ovviamente necessitano di un rimpiazzo, ma avere ulteriori opzioni è sempre un bene. Per questo motivo ci siamo orientati su caricatori in grado di soddisfare necessità diverse. Una nota importante: per caricare la console durante il gioco è necessario un cavo USB C a USB C. I cavi USB A a USB C non riescono a fornire abbastanza corrente durante l’uso a pieno regime, limitandosi a rallentare lo scaricamento della console – ma possono essere usati per caricarla in modalità riposo o spenta. A seconda del tipo di uso che ne devi fare, infatti, è meglio considerare modelli diversi.