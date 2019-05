Alimentatore Google Home: come sostituirlo o liberarsi dai cavi

N.B. La guidaè monitorata mensilmente e aggiornata con eventuali nuove proposte. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide all’acquisto ti rimandiamo alla pagina Come lavoriamo . L’ultimo aggiornamento risale a

Questa guida è dedicata all’ alimentatore Google Home , e vedremo come è possibile sostituirlo, sia per lo smart speaker Google Home, che per il più piccolo Google Home Mini. Vedremo soprattutto come sia possibile trasformare Google Home e Home Mini in degli smart speaker portatili a batteria.

Vediamo ora un paio di prodotti che potete acquistare se l’alimentatore Google Home originario – quello che trovate in confezione – dovesse essersi guastato, e volete sostituirlo. Poi passeremo a vedere alcune basi di alimentazione dotate di batteria , che vi consentiranno di far funzionare questi smart speaker anche senza l’inghippo del cavo, così da poter spostare gli smart speaker in terrazza o in giardino, almeno per alcune ore di funzionamento.

Google Home e Google Home Mini sono caratterizzati in modo molto diverso per quanto riguarda l’alimentazione. Tralasciando il fatto che il dispositivo più grande richieda, come è ovvio, maggiore potenza, la differenza è data anche dalla tipologia di connettore per l’uno e l’altro smart speaker. Google Home Mini, è caratterizzato dal comunissimo connettore microUSB , mentre Google Home ne usa uno proprietario . Ma vediamo più nel dettaglio le caratteristiche elettriche dell’alimentatore Google Home, così come quello di Google Home Mini.

Non è semplice trovare un alimentatore sostitutivo per Google Home di dimensioni maggiori, ma questa soluzione progettata sa VHBW è perfettamente compatibile, sia per le specifiche elettriche di voltaggio e amperaggio, sia perché è dotato di un connettere che può entrare nella presa posta sul retro di Google Home. Non è molto bello esteticamente, è vero, ma è economico e svolge bene il suo lavoro.

Se volete liberarvi dai cavi, e usare gli smart speaker Google anche in movimento, o spostarli in zone della casa dove non è disponibile una presa di corrente, esistono delle soluzioni progettate su misura per Google Home e Google Home Mini.

Loft by Ninety7 | Base con batteria per Google Home Questa base dotata di batteria, chiamata Loft, è stata progettata da Ninety7 per trasformare Google Home in uno smart speaker portatile, ed è disponibile in diversi colori. Google Home permette infatti di cambiare parte della sua scocca, per personalizzarne la finitura. Con la base Loft, non solo si cambierà il tessuto che ricopre gli speaker di Google Home, sostituendolo con una scocca in metallo di varie tinte, ma si donerà a questo prodotto anche la libertà dai cavi. Per ricaricare Loft è comunque necessario collegare l’alimentatore Google Home, e va bene quello fornito in dotazione. Sulla base di Loft sono presenti 4 LED per monitorare lo stato di carica della batteria, che può offrire fino ad 8 ore di funzionamento senza vincoli. Potete scegliere tra la versione bianca, nera, o la particolarissima in bronzo.

