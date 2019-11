AirPods Black Friday: le migliori offerte

AirPods Black Friday: tutto quello che c’è da sapere

Date utili

Come ogni anno il Black Friday imperversa, e con esso tutta una serie di offerte davvero senza eguali. La tradizione USA ha ormai invaso anche l’Europa e l’Italia, raggiungendo anche cifre di vendita da record. Se non sapete che cos’è il Black Friday potete approfondire sul nostro focus dedicato; vi basti però sapere che tutti gli store che scelgono di aderire realizzano delle offerte davvero al limite del possibile. Quest’anno il Black Friday 2019 ha luogo il 29 novembre, con una serie di offerte preparatorie da parte di tutti gli eCommerce e negozi fisici che iniziano anche una settimana prima, dal 22 novembre. In seguito, dopo un weekend di “offerte pausa”, si passa al Cyber Monday: durante il 2 dicembre 2019 è possibile godere delle ultime offerte sul settore dell’elettronica.

Se state cercando le cuffiette di casa Apple, in formato classico o nel nuovo “Pro”, sappiate che è un momento ottimo per portarsele a casa. Nella nostra guida AirPods Black Friday vediamo infatti tutte le offerte più interessanti sulle cuffie truly wireless della casa della mela morsicata. Molto più probabile trovare, ora che sono arrivate le Pro, l’edizione “semplice” con e senza case di ricarica wireless a cifre davvero ridotte. Se volete regalarle o ve le volete regalare, è una occasione da non perdere.

Come funzionano le offerte

Ma come funzionano, all’atto pratico, queste offerte AirPods Black Friday? Amazon, store principale su cui fare affidamento, mette a disposizione una campagna fatta di sconti di tipologia differente. Troviamo infatti le offerte della settimana, con scorte ampie e delle buone offerte con percentuale di sconto media, ma anche delle offerte lampo oppure “WOW”. Queste ultime tipologie hanno sempre scorte minime, una durata e prezzo davvero quasi folle; per acciuffarsene una è necessario essere veloci e non dare troppo spazio ai dubbi! Se volete approfondire vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra guida su come funziona il Black Friday Amazon.

Se non trovate nulla su Amazon di vostro gradimento (qui la sezione offerte Black Friday), non sarà da meno eBay, altro eCommerce su cui troveremo sconti notevoli fino ad esaurimento scorte. Aderiranno inoltre Unieuro, Euronics, GameStop nello stesso formato, sicuramente invece diversi GearBest ed ePrice con il loro formato “lotteria” che vi suggeriamo di evitare se non volete passare l’intera giornata al PC.

Ma a questo punto la domanda lecita è: tutte queste offerte, convengono davvero? La risposta è semplicemente no, davvero pochissime si salvano. Il motivo è presto detto: spesso tutte le percentuali di sconto che vedete su blog, canali Telegram, influencer e simili fanno riferimento al prezzo di listino che i prodotti avevano. Tale prezzo però, nel corso del tempo, cala inevitabilmente. Ed ecco perché non vi segnaleremo il classico “smartphone al 50%” di prezzo; tale prezzo, nel corso del tempo, era magari già arrivato a costare il 40% del prezzo di listino. Per fortuna ci siamo noi: solo su Ridble troverete svariate guide all’acquisto contenente solo gli sconti reali, senza nessun tranello. Le AirPods a 170€ non ve le segnaleremo, perché è già il loro prezzo di mercato.

Opportunità da non perdere

Prima di procedere con gli sconti ci teniamo a farvi notare che il Black Friday racchiude al suo interno una serie di opportunità da non perdere. Innanzitutto, quella dei regali natalizi. Durante il Black Frida potrete trovare infatti una serie di prodotti a prezzo ridottissimo, e vi consigliamo di approfittarne proprio per risparmiare. Se volete fare trovare sotto l’albero le cuffiette, AirPods Black Friday è la guida che dovete mettere fra i preferiti e controllare tutti i giorni.

Altra cosa da non prendere sottogamba è l’abbonamento Amazon Prime. Sfruttandolo, oltre ad avere spedizioni gratuite rapidissime avrete accesso anticipato a tutti gli sconti. Se non lo conoscete vi invitiamo a leggere il nostro focus per capire Amazon Prime cos’è; se invece volete attivarlo, per i primi 30 giorni in modo del tutto gratuito, potete visitare la seguente pagina. Come dite? Siete studenti? Allora potete attivare Prime Student, abbonamento creato per gli universitari che offre gli stessi privilegi ma alla metà del prezzo! In questo caso potete sfruttare un periodo di prova gratuito senza impegno di ben 90 giorni. Se non lo avete ancora attivato, potete approfondire sulla pagina ufficiale. Se siete aziende invece, quest’anno c’è una bella novità: Amazon Business. Si tratta di una tipologia di account realizzato da casa Amazon appositamente per le piccole e medie imprese. Creandone uno, in modo completamente gratuito, avrete accesso a tutte le funzionalità di Amazon (sconti Black Friday inclusi, attenti), godendo però dello scarico fiscale e della fatturazione elettronica. Volete davvero perdere l’opportunità di riempire la vostra azienda di nuova attrezzatura?