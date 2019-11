AirPods Apple Black Friday: le migliori offerte

AirPods Apple Black Friday: tutto quello che c’è da sapere

Date utili

Come ogni anno la campagna del Black Friday ritorna, forte del successo crescente dell’edizione precedente. Se non sapete che cos’è il Black Friday, vi basti considerare che è il periodo dell’anno con più offerte in assoluto, sia sugli eCommerce che nei negozi fisici. Fra questi ormai non si esclude nessuno, e nessuna categoria: si parte dall’elettronica semplice, fino ai vestiti, al settore della casa in tutte le sue forme e tanto altro. Quest’anno il Black Friday è il 29 novembre, con una settimana circa (22 novembre) di sconti di pre-apertura su un po’ tutti i vari eCommerce. In seguito, un weekend di pausa e il lunedì successivo, 2 dicembre, ritorna a gran voce il Cyber Monday, altro evento focalizzato specificatamente sull’elettronica.

Si tratta dell’occasione ideale per acquistare un paio di cuffiette; per questo abbiamo realizzato questa guida dedicata “AirPods Apple Black Friday“. Se dovete acquistarne un paio per voi oppure regalarne uno, durante il Black Friday troverete senza dubbio l’offerta giusta per portarle a casa. La cosa è giustificabile soprattutto ora che è giunto sul mercato il modello Pro, sul quale non ci aspettiamo molti sconti importanti. Per le “classiche”, però, state pronti perché c’è sicuramente da essere veloci!

Come funzionano le offerte Sì ma, come funzionano queste offerte AirPods Apple Black Friday? Dipende dallo store che si prende in considerazione. Il principale è ovviamente Amazon, che ha tantissimi prodotti e distribuiti in modo diverso. Innanzitutto si trovano le offerte della settimana, con durata lunga, scorte abbondanti e sconto tendenzialmente medio. Il succo vero però sono le offerte del giorno, con scorte più ridotte e prezzi da capogiro, insieme alle offerte lampo e le nuove offerte WOW, tutte da prendere il prima possibile. Essendo molto convenienti gli sconti infatti, vi conviene approfittarne subito perché tutta l’Italia sarà ben pronta ad acquistare i migliori prodotti. Se volete approfondire vi invitiamo a leggere “Black Friday Amazon: come funziona“. Aderiranno ovviamente anche eBay, Unieuro, Euronics, GameStop e simili, con sconti basati fondamentalmente sull’esaurimento scorte a disposizione. Ma tutte le offerte avranno davvero una grande convenienza? La domanda è lecita, e la risposta è assolutamente no. Saranno tante e dappertutto le offerte che sembrano sensazionali, con percentuali di sconto elevatissime, quando in realtà non è così. Questo avviene perché lo sconto si applica sul prezzo di listino, e non sul prezzo che i prodotto hanno progressivamente maturato (a ribasso) nel tempo. Proprio per questo vi viene incontro Ridble, che con le guide come questa porta alla vostra attenzione solo e soltanto gli sconti reali, senza trucchetti. Vi segnaleremo solo le offerte sulle AirPods vere e proprie, con buone scorte e pochi euro di ribasso.