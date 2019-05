Adattatore wireless Xbox One: quando e a cosa serve

Adattatore wireless Xbox One: quale comprare

Di per sé non c’è assolutamente molto da dire sul funzionamento di un adattatore wireless Xbox One. Il motivo che dovrebbe spingervi ad acquistarlo, infatti, è uno ed uno soltanto: collegare il controller Xbox One al proprio PC senza impiegare fili . Il funzionamento di questo accessorio, infatti, è molto semplice: esternamente appare come una chiavetta USB, ed altro non è se non una cover per coprire un’antenna Bluetooth 4.0 che riceverà il segnale dal pad per trasmetterlo al nostro computer. Essendo richiesto il Bluetooth, quindi, c’è un importante corollario da specificare, ovvero che i controller Xbox One di primissima generazione non sono supportati, dato che adottano il Wi-Fi. Per distinguere un pad di prima e di seconda generazione vi rimandiamo all’immagine sottostante.

Detto questo, può anche darsi che non sia affatto necessario nel vostro caso acquistare un’antenna per collegare il vostro controller. Se il nostro PC da gaming (o laptop) supporta la tecnologia Bluetooth, infatti, è possibile collegare il pad Xbox One o Xbox One Elite senza l’ausilio di un’antenna aggiuntiva. Originariamente solo Windows 10 supportava questa opzione, ma da qualche anno ormai son stati resi disponibili alcuni aggiornamenti che hanno reso possibile impiegare sia l’eventuale antenna incorporata che l’adattatore wireless Xbox One ufficiale di Microsoft anche su sistemi operativi Windows 7 e 8.

Normalmente nelle prefazioni dei nostri articoli commerciali spieghiamo in generale come scegliere un tipo di prodotto che fa parte della categoria specificata nel titolo, ma in questo caso ci troveremo a suggerirvi una sola opzione. Pur esistendo diversi modelli in commercio, solamente l’adattatore wireless Xbox One ufficiale di Microsoft permette di trasmettere anche la propria voce oltre a collegare il pad al PC, rendendolo istantaneamente l’unico prodotto di questa tipologia degno di essere acquistato.