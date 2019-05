Action Cam è la collana di guide all’acquisto pensata per coloro i quali sono alla ricerca di una action cam. In questa raccolta troverai, infatti, diverse guide e consigli appositamente realizzati per un obiettivo. Aiutarti a scegliere tra le migliori action cam presenti sul mercato, quella più adatta alle tue specifiche esigenze.

L’universo delle action cam, ad oggi, è davvero vasto. Troppo vasto, soprattutto agli occhi di un utente meno esperto che per la prima volta affronta la domanda quale action cam comprare. Oggi infatti esistono dispositivi pensati e realizzati per diverse categorie di utenti, con le rispettive destinazioni d’utilizzo. Proprio su questa base abbiamo deciso di mettere a punto una serie di guide all’acquisto organizzate in base alle tue necessità e/o preferenze.

Per mettere a punto queste guide la nostra redazione ha esaminato una ad una le action cam dei principali brand, selezionando le migliori ed inserendole nelle loro categorie di appartenenza. Facendo ciò ci siamo rivolti solo ed esclusivamente ai migliori siti di e-commerce disponibili in Italia – uno su tutti Amazon – dandoti modo di disporre sempre e comunque dei migliori prezzi sui prodotti che vedrai apparire nei nostri articoli. Il rapporto qualità/prezzo è importante per noi, e pensiamo che sia indubbiamente lo stesso anche per tutti voi che leggendo questa pagina vi state affacciando ad affrontando un acquisto di queste proporzioni. Quando vi trovate in procinto di effettuare un acquisto di questo tipo il nostro consiglio è quello di essere lungimiranti ed avere un occhio di riguardo verso il futuro, sempre e comunque. Spendendo qualcosa in più, spesso e volentieri, riuscirete ad ottenere un prodotto più longevo, o con una semplice marcia in più. Noi, in questo senso, vi garantiamo il nostro impegno nel proporvi i migliori prezzi disponibili in rete, con l’obiettivo di rendervi l’acquisto più semplice e di godere dei migliori rapporti qualità/prezzo sui prodotti da noi selezionati.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team e aggiornati mensilmente. Al fine di offrirti una visione, sempre aggiornata, delle migliori action cam sul mercato. Proprio per questo nelle nostre guide non troverai mai prodotti obsoleti, bensì potrai stare sicuro di avere sempre a disposizione prodotti di ultima generazione, dotati delle ultime tecnologie disponibili sul mercato. Teniamo molto a garantirti solo il meglio, quindi puoi stare certo che acquistando un prodotto listato nelle nostre guide all’acquisto non rimarrai deluso. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide, ad ogni modo, vi rimandiamo alla pagina come lavoriamo.

L’ultimo aggiornamento risale a Maggio 2019.

Action Cam: cosa sono e come funzionano

Un’action cam è un dispositivo nato da pochi anni per merito principalmente del marchio GoPro, brand che poi ha spopolato in questo settore in quanto primo a presentare le ultime rivoluzioni. Un’action cam è un dispositivo miniaturizzato (di solito di forma rettangolare e grande poco più, o poco meno, di 6×4 centimetri) in grado di registrare video e scattare foto in altissima risoluzione e con un’inquadratura decisamente grandangolare (spesso anche estrema). La peculiarità che ha dato il successo alle action cam è la possibilità di essere montate praticamente ovunque, su quasi qualsiasi superficie e in quasi qualsiasi modo. Grazie ad una grande varietà di accessori, un’action cam può essere montata su una macchina, un drone, un casco, una moto e tantissime altre superfici grazie ad accessori vari adesivi o mount dedicati di solito acquistabili a parte. Esistono svariati utilizzi per quanto concerne video e foto da action cam, come ad esempio gare di moto, di auto, bmw, paracadutismo e tanti altri sport estremi (capita anche che vengano montate su cani o cavalli che corrono).

Il vantaggio principale di una action cam è sicuramente la dimensione molto contenuta e un peso praticamente nullo, di solito tra i 50 e i 150 grammi al massimo. Queste caratteristiche, unite all’ormai incredibile mole di accessori disponibili, le rende perfette per essere montate negli angoli più impensabili (tipo sotto al parafango di una moto da cross) e produrre riprese da angolazioni che prima non era possibile sperimentare. Le action cam hanno senz’altro segnato l’inizio di una nuova era nel settore multimediale, sia per quanto concerne i video, sia per quanto concerne le foto.

Quale comprare? I fattori da considerare

Acquistare un’action cam non è così difficile in quanto tutte hanno in comune, chi più o chi meno, una dimensione compatta, un peso limitato e un obiettivo grandangolare in grado di regalare riprese estremamente variegate ed ampie. Si tratta di saper scegliere in funzione del budget a disposizione, del marchio e del tipo di prodotto in quanto è ormai piuttosto semplice incappare nell’action cam sbagliata soltanto per una questione di “budget ridotto” . Nella nostra selezione abbiamo deciso di includere action cam con alcune specifiche precise, come la presenza di un chip WiFi per il controllo remoto tramite smartphone e tablet e un buon rapporto qualità/prezzo.

Tenete sempre presente che, in fase d’acquisto di un’action cam, è necessario capire prima di tutto le proprie esigenze, gli accessori contenuti all’interno della confezione o quelli eventualmente disponibili a parte, l’ampiezza della lente e la qualità del chipset o del sensore d’immagine. Tra i sensori più diffusi ci sono sicuramente i Sony IMX, venduti in vari modelli, vengono utilizzati da diversi marchi noti come GoPro, Xiaomi e SJCam, gli attuali “big” del settore, contando che gli ultimi due sono orientali e cercano di sfruttare una fascia di prezzo medio-bassa. Vedere un sensore d’immagine Sony è già di per sé una qualità più che buona, anche se poi starà a voi valutare l’effettiva ampiezza della lente, la dimensione dell’action cam e così via.

Migliori action cam: la nostra selezione

In questa sezione trovi le nostre guide all’acquisto sulle migliori action cam.

Come già scritto poco sopra, le migliori action cam sono soprattutto quelle che riescono a costituire per voi il giusto rapporto qualità/prezzo. Nella nostra selezione però ci teniamo ad includere solo modelli con la giusta lente grandangolare, un buon sensore ed un chip Wi-Fi, tre caratteristiche fondamentali che diversamente potrebbero farvi sbagliare l’acquisto. Esistono molti prodotti anche da 20€ o meno, ma non avrebbe senso includerle in quanto, spendendo così poco, non avreste il giusto rapporto qualità/prezzo da noi ricercato. Ecco perché scegliendo questi modelli avrete la certezza, in base al budget a disposizione, di avere sempre una delle migliori action cam sul mercato.

Action cam per brand: le principali aziende

E se volessimo approfondire sulle aziende principali che producono action cam? Nessun problema: ecco di seguito la nostra selezione di guide, sempre in aggiornamento, dedicati ai migliori prodotti che ogni brand del settore propone sul mercato. Attenzione però, la chiave di lettura rimane la stessa: sebbene vi illustriamo le principali linee di prodotti, vi suggeriremo solo quelli sui quali vale la pena puntare!

Accessori

Se hai già una action cam ma vuoi ampliarne le funzionalità, ecco la nostra selezione di guide dedicate agli accessori action cam. Dagli sport estremi agli utilizzi più tranquilli, dai prodotti GoPro blasonati a quelli più “indie”, ecco tutto sugli accessori supplementari per le action cam.

Altri modi di cercare

Di seguito, tutte le nostre guide dedicate a chi cerca alcune specifiche categorie di prodotto usando termini sinonimi. Ovviamente, anche in questo caso, vi suggeriamo solo i migliori prodotti.