Action cam Xiaomi: i migliori modelli del produttore

Action cam Xiaomi quale comprare

Xiaomi è un’azienda famosa in tutto il mondo per via della sua strategia di mercato semplice ma efficace. Il colosso cinese individua startup che propongono idee innovative, le aiuta a crescere a livello mediatico ed economico e, dopo che queste diventano a tutti gli effetti delle aziende, le ingloba nel proprio ecosistema o le “lascia andare” mantenendo una piccola percentuale sulla proprietà. Quest’ultimo metodo è stato utilizzando con l’azienda YI Technology, una startup che è diventata un’azienda a tutti gli effetti producendo videocamere sportive e accessori. Tutte le action cam Xiaomi sono in realtà prodotte da YI Technology; non è quindi del tutto esatto definirli “dispositivi Xiaomi”, anche se il loro successo è dovuto prevalentemente all’azienda cinese.

La caratteristica principale delle action cam Xiaomi è il rapporto qualità/prezzo: vengono vendute a prezzi molto più bassi della concorrenza nonostante abbiano le stesse prestazioni. La qualità dei materiali, la cura dei dettagli, le prestazioni fotografiche e l’integrazione con altri dispositivi rendono queste videocamere degli ottimi prodotti. I sensori d’immagine montati sulle action cam Xiaomi sono prodotti da Sony, la qualità delle immagini è quindi assicurata, i processori d’immagine sono di ultima generazione ed è presente la connessione WiFi su tutti i modelli.

Le action cam sono dispositivi perfetti sia per chi pratica sport che per chi è solito viaggiare. Sono molto compatte e leggere (possono essere trasportate tranquillamente in tasca), sono dotate di obiettivi grandangolari stabilizzati, display integrato e sono impermeabili (con le apposite custodie). Queste caratteristiche, unite alla possibilità di utilizzare una grande varietà di accessori, le rendono perfette per qualsiasi tipo di utente che vuole scattare ottime foto, registrare video di qualità e catturare fantastici time lapse. Per gli sportivi sono molto utili in quanto possono essere agganciate a parti del corpo (testa, torace, polso ecc.) o ad oggetti e veicoli in modo da realizzare riprese di grande impatto. Per chi invece ama viaggiare sono perfette in quanto sono tascabili, permettono di scattare foto e video in acqua, sulla neve o sotto la pioggia. In poche parole le action cam permettono di sbizzarrirsi con le inquadrature e con la propria creatività.

YI Technology produce attualmente svariati modelli di action cam che vanno dai prodotti economici a dispositivi professionali. Tutte sono vendute a prezzi molto accessibili e restituiscono ottimi risultati. Scopriamo insieme quali sono le action cam Xiaomi che vale la pena acquistare.