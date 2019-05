Action cam Sony: la selezione delle migliori

Action cam Sony: quale scegliere

Le action cam sono delle videocamere sportive che permettono di registrare video e scattare foto durante una discesa in snowboard, un giro in bici, una gara in moto o semplicemente una passeggiata nella natura. Le caratteristiche principali di questi dispositivi sono: lente grandangolare, design compatto, buona qualità e, soprattutto, possibilità di essere agganciate ad accessori, persone e veicoli. Grazie a queste caratteristiche, nel tempo, le action cam hanno riscosso molto successo anche tra gli utenti che non sempre praticano sport. Sono infatti perfette per quando si vogliono immortalare particolari momenti di un viaggio, si vuole registrare un vlog o semplicemente si ha voglia di scattare foto al mare o in piscina da condividere con gli amici.

Le action cam Sony si distinguono da tutte le altre videocamere sportive per via del loro aspetto e delle loro prestazioni. La forma è diversa dagli altri dispositivi attualmente in commercio: la scossa si sviluppa in lungo e l’obiettivo è montato su una delle estremità. Questo particolare design assicura un’ottima presa della videocamera e la rende anche aerodinamica (una caratteristica che spesso viene sottovalutata quando si parla di camere che vengono montate su caschi o vicoli). Al tempo stesso non è stato possibile dotare le action cam Sony di schermo live view, ma solo di un piccolo display che permette di controllare le informazioni più importanti. Sui modelli economici per visualizzare la scena che si sta inquadrando bisogna utilizzare uno smartphone o un tablet collegato tramite WiFi alla videocamera, mentre sui modelli più costosi è presente un telecomando esterno Live View Remote. Quest’ultimo si collega tramite WiFi alla videocamera e permette di osservare in tempo reale la scena inquadrata, cambiare le impostazioni e avviare o stoppare la ripresa. Si tratta di una trovata geniale per alcuni aspetti. Il telecomando può essere indossato come un bracciale e permette di comandare la videocamera senza il bisogno di staccarla dagli accessori su cui è montata. Di contro però bisogna portare un accessorio in più e ci si deve preoccupare di ricaricare la batteria anche di quest’ultimo.

Le action cam Sony assicurano ottime prestazioni in qualunque situazione, sono compatibili con tantissimi accessori e dispongono di un ecosistema software molto valido. Sony mette a disposizione degli utenti alcuni software per PC, smartphone e tablet che permettono di editare i video in qualunque situazione, anche in mobilità. Inoltre tutte le fotocamere sono Splashproof, quindi resistenti a ghiaccio e spruzzi, e vengono vendute con delle custodie subacquee che permettono di effettuare riprese anche quando si praticano immersioni. I modelli di action cam Sony in commercio non sono molti, ma coprono praticamente tutte le fasce di prezzo. In questa guida elencheremo i migliori modelli economici, medio gamma e professionali.