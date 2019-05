Action cam Polaroid: tutta la gamma del produttore

Action cam Polaroid: quale comprare

La storia del brand Polaroid parte da molto lontano, con la produzione delle prime fotocamere istantanee. L’azienda statunitense è stata la pioniera della fotografia istantanea, la quale, negli anni, è stata messa nel dimenticatoio per poi tornare di moda qualche anno fa. Durante il “periodo nero” Polaroid ha dovuto affrontare parecchie problematiche, riuscendo però a rialzarsi. Per farlo, ha iniziato a produrre tantissimi prodotti anche al di fuori del mondo della fotografia. Attualmente produce: fotocamere istantanee analogiche, fotocamere istantanee digitali, televisioni, cuffie, casse Bluetooth e molto altro. Tra tutti questi prodotti spiccano per le action cam Polaroid.

Le action cam sono delle videocamere che presentano alcune caratteristiche uniche. Innanzitutto sono molto compatte, quindi possono essere trasportate senza problemi, montano una lente grandangolare che permette di riprendere molti dettagli e di restituire un senso immersivo sia per quanto riguarda le foto che i video e, soprattutto, sono compatibili con tantissimi accessori che permettono di esprimere tutta la propria creatività. Gli accessori consentono di agganciare queste piccole videocamere a caschi, a selfie stick e a veicoli in generale. L’accessorio sicuramente più importante è però la custodia subacquea, grazie alla quale è possibile scattare foto e video fino a svariati metri di profondità.

Le action cam Polaroid si contraddistinguono dai competitor per alcune caratteristiche principali: l’aspetto, gli accessori e la semplicità. Hanno un design cubico che le rende molto piccole e semplici da trasportare, e dei colori molto simpatici e giovanili. Gli accessori pensati per queste videocamere sono molto particolari, così come il metodo di aggancio della fotocamera stessa. Al contrario di tutte le action cam che siamo abituati a vedere, le action cam Polaroid dispongono di un attacco magnetico, compatibile con gli accessori pensati specificamente per questi dispositivi. Essendo molto piccole non dispongono di tanti tasti e di un display. È presente un solo tasto tramite il quale è possibile comandare le videocamere in modo molto semplice. Le action cam Polaroid sono pensate per chi ama scattare foto o video durante i propri viaggi, le proprie vacanze o durante il tempo libero passato con gli amici. Ma non solo, sono perfette anche per chi pratica sport, ama viaggiare in moto e molto altro. In tutte le situazioni permettono di esprimere la propria creatività, riuscendo sempre ad offrire buone prestazioni.

Purtroppo, trattandosi di una categoria di fotocamere abbastanza nuova per questa azienda, le action cam Polaroid non sono molte. Per questo motivo abbiamo evitato di dividerle in categorie. Abbiamo selezionato quelle che vale la pena acquistare, dandovi qualche piccola informazione per ogni modello.