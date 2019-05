Action cam Nilox: ecco la gamma del produttore

Action cam Nilox: quale comprare

Nilox è stata fondata nel 2015, è famosa in Italia per i suoi veicoli da città elettrici e le sue action cam. È nata durante il boom delle videocamere sportive indossabili producendo prodotti a basso costo. Inizialmente le action cam Nilox erano delle copie delle videocamere più blasonate; oggi questo produttore è riuscito a creare una linea di camere con un proprio stile mantenendo comunque dei prezzi molto accessibili. Se consideriamo che che è nata producendo copie economiche di videocamere ed è arrivata ad avere testimonial del calibro di Marc Marquez, campione del mondo di MotoGP, possiamo capire l’enorme crescita di questa azienda.

Le action cam Nilox non offrono prestazioni top se confrontate con prodotti di GoPro o Sony, ma hanno prezzi molto contenuti e sono dedicate principalmente ad un pubblico che non ha molte esigenze. Nella gamma Nilox sono presenti videocamere da poche decine di euro, che permettono di registrare buoni video, e action cam più costose che arrivano a risoluzioni video molto alte, come ad esempio il 4K. Tutti i prodotti sono venduti con delle custodie subacquee che permettono di immergere le videocamere fino a profondità molto elevate, sono tutte dotate di WiFi e e presentano uno schermo integrato.

La comodità delle action cam sta nel fatto che sono leggere e poco ingombranti: possono essere trasportare tranquillamente in tasca ed essere tirate fuori nel momento che si ritiene più opportuno. In più bisogna considerare la moltitudine di accessori dedicate a queste piccole videocamere. Nelle confezioni delle action cam Nilox sono presenti alcuni attacchi adesivi che permettono di agganciare le camere nei posti più disparati. Inoltre è semplice trovare altre tipologie di accessori che consento di fissare le action cam a caschi, veicoli e oggetti vari. Durante gli sport, e non solo, è possibile effettuare riprese in prima persona o riprese da angolazioni particolari che non è possibile realizzare con altre tipologie di fotocamere. La lente montata sulle action cam Nilox è grandangolare, permette di includere molti dettagli nell’inquadratura e restituisce un effetto molto immersivo. Sono delle videocamere perfette per gli sportivi (ovviamente) e per chi vuole registrare video in vacanza senza il bisogno di portarsi dietro attrezzature pesanti ed ingombranti.

Essendo le action cam Nilox delle fotocamere dedicate a chi non pretende prestazioni top, non abbiamo diviso questa guida tra prodotti per principianti o professionali. Abbiamo bensì scelto le videocamere che secondo noi vale la pena acquistare e che rappresentano un ottimo punto di partenza per chi in futuro vuole fare un salto di qualità.