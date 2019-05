Action cam Nikon: la nostra guida all'acquisto

Action cam Nikon: quale comprare

Quando si parla di action cam i brand che saltano fuori sono i soliti GoPro, Yi, Garmin ecc.. Un produttore che però in molti non prendono in considerazione è Nikon. Il motivo è molto semplice: Nikon viene collegata subito alle reflex, alle compatte e alle mirrorless, ma tutto ciò è sbagliato, perché anche l’azienda giapponese ha una sua linea di action cam. Abbiamo quindi creato una guida all’acquisto dedicata alle action cam Nikon, in modo da aiutarvi nella scelta della vostra prossima camera spiegandovi quali sono le caratteristiche da considerare.

Le caratteristiche che spingono ad acquistare un’action cam piuttosto che un’altra tipologia di fotocamere sono molteplici. Il primo è sicuramente la compattezza e la portabilità: le fotocamere sportive hanno dimensioni davvero molto contenute (entrano tranquillamente nella tasca dei jeans in molti casi) che permettono non solo di trasportarle senza problemi, ma anche di posizionarle in posti dove non sarebbe possibile posizionare altre macchine fotografiche. Il secondo aspetto è la lente: le action camera hanno solitamente obiettivi grandangolari, in grado di riprendere scene panoramiche e di creare un senso di immersione sia nelle foto che nei video. Inoltre i dispositivi possono essere immersi in acqua, sono resistente a polvere, sabbia e temperature estreme. Sono spesso dotate di connettività WiFi grazie alla quale è possibile trasferire in modo veloce e semplice i file a smartphone e tablet, in modo da poterle condividere immediatamente sui vari social network; oppure permettono di controllare la fotocamera da remoto dal proprio dispositivo portatile, ottimo quando si utilizzano accessori che non permettono di controllare la scena o cambiare le impostazioni. Come si deduce dal nome si tratta di dispositivi pensati per scene di azione, sono spesso utilizzate da chi pratica sport, ma non è difficile incontrare turisti o vlogger che utilizzano la action cam per registrare filmati non propriamente di azione.

Abbiamo quindi visto quali sono le caratteristiche più importanti delle action cam e a quale tipologia di utenti sono indirizzate. Ma perché si dovrebbe preferire un’action cam Nikon rispetto ad altri modelli? Le action cam Nikon hanno sicuramente come vantaggio il fatto di essere prodotte da una delle aziende fotografiche più importanti del mondo, quindi si ha una certa sicurezza sulla qualità generale del prodotto. Inoltre sono tutte dotate di WiFi e Bluetooth che permettono la connessione con smart device che supportano l’applicazione proprietaria SnapBridge. Quest’app fa da tramite tra camera e dispositivo portatile, permettendo di controllare la camera da remoto e di inviare foto e video. Grazie al Bluetooth è inoltre possibile mantenere una connessione stabile tra smartphone e action cam, in modo da trasferire le foto (non al massimo della risoluzione) non appena vengono scattate. Si tratta di una funzione molto comoda se si ama condividere le proprie foto sui social in modo immediato. Le action cam Nikon vantano anche un buon ecosistema di accessori “su misura”. La stessa azienda produce infatti tantissimi accessori per le fotocamere sportive, dai selfie stick alle imbracature per posizionare i dispositivi sul petto dell’atleta, fino ad arrivare alle clip da posizionare sugli spallacci degli zaini, molto comodi per le escursioni in montagna. Infine tutti i dispositivi sono in grado di registrare fantastici time lapse grazie all’intervallometro integrato che permette di settare il tempo che deve trascorrere tra una foto e l’altra.

I modelli attualmente in produzione per quanto riguarda la gamma KeyMission di Nikon non sono molti, per questo motivo abbiamo elencato le action cam in ordine di prezzo senza dividerle per categorie.