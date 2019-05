Action cam migliori: la nostra guida all'acquisto

GoPro HERO 7 White

L’ultima action cam della fascia media è la GoPro HERO 7 White. Si tratta della GoPro più economica attualmente sul mercato e fa parte della settima generazione della serie HERO. Integra un sensore da 10 megapixel e un processore d’immagine prodotto da Qualcomm, azienda che produce soprattutto processori per smartphone e che da poco si è lanciata nel mondo delle action cam. Grazie a questa accoppiata la HERO 7 White è in grado di registrare filmati in Full HD 1080p a 60fps e può realizzare slow motion 2x. Nella parte posteriore è presente un monitor LCD touch screen da 2″ che permette di controllare l’inquadratura, cambiare le impostazioni e consultare la galleria. Inoltre questa action cam è dotata della nuova interfaccia semplificata e della possibilità di registrare foto e video in modalità verticale. La lente con campo visivo di 170° e un’apertura di f/2.8 permette di registrare fantastiche immagini in qualunque situazione, merito anche della stabilizzazione d’immagine che elimina i fastidiosi tremolii. Infine troviamo il WiFi, il Bluetooth, una porta USB Type-C e l’impermeabilità fino a 10 metri senza l’ausilio di custodie.

GoPro HERO 7 White è la camera perfetta se non volete spendere molto e cercate l’ottima qualità GoPro.

GoPro HERO 7 White: la nostra prova

La GoPro HERO 7 White è l’action cam più semplice dell’azienda statunitense. Il sensore da 10 megapixel consente di registrare video con una risoluzione massima di 1080p a 60fps con una qualità sufficiente. Quando si utilizza in condizioni di luce buona le immagini risultano abbastanza nitide con colori belli da vedere, anche se la gamma dinamica non è molto alta. Se le condizioni di luce sono invece scarse iniziano a sorgere i primi problemi perché è presente molto rumore digitale che rende le immagini quasi inutilizzabili. Lo stesso discorso vale per la stabilizzazione (la quale non può essere attivata o meno dall’utente) che si comporta bene quando la luce è buona riuscendo a stabilizzare le immagini eliminando i tremolii, ma che fa tanta fatica in luoghi con poca luce come ad esempio un negozio. In questi casi sono visibili delle fastidiose vibrazioni dovute probabilmente alla stabilizzazione che cerca di agire senza grandi risultati. Per quanto riguarda la lente sono rimasto piacevolmente sorpreso, perché consente di creare immagini molto immersive.

Il display mi è sembrato di buona qualità, anche se ho notato qualche ritardo dei tocchi in alcuni casi. Il WiFi, come su ogni GoPro, è sempre stabile e affidabile, perfetto per controllare la camera da remoto o per trasferire i file al proprio smartphone. Per quanto riguarda l’autonomia sono riuscito a registrare circa 120 minuti di video al massimo della risoluzione con una carica completa, quindi non si avranno problemi nell’utilizzo quotidiano. Le funzioni di questo modello non sono molte, in quanto è presente lo slow motion 2x (l’opzione che fa passare la risoluzione dei video da 30fps a 60fps), i comandi vocali e i time lapse. Quest’ultimo funziona molto bene, anche se non è possibile modificare nessuna impostazione.