Action cam GoPro: la gamma del produttore

Action cam GoPro: quale comprare

GoPro è stata fondata nel 2002 da Nick Woodman, un surfista che voleva realizzare riprese sportive diverse dal solito. La sua idea è stata quella di creare una videocamera piccola, prestante e resistente all’acqua; questa ha dato vita ad una tipologia di videocamere che negli anni ha subito una grande crescita: le action cam. Queste camere permettono di effettuare riprese da punti di vista insoliti, restituendo immagini di grande impatto visivo. La chiave del successo di questi dispositivi, oltre alle prestazioni elevatissime, è sicuramente la grande quantità di accessori disponibili. In commercio sono presenti accessori che permettono di indossare le action cam, in modo da effettuare riprese in prima persona, oppure accessori che permettono di agganciarle a veicoli o addirittura agli animali.

Il bello delle action cam è proprio questo: possono essere utilizzate in qualsiasi situazione e permettono di esprimere tutta la propria creatività. La lente grandangolare le rende perfette per selfie o vlog, l’impermeabilità consente di scattare foto o video sott’acqua, la funzione time lapse permette di catturare fantastici video e la loro compattezza permette di trasportarle senza alcun problema. Le videocamere sportive sono utilizzate tantissimo anche da chi viaggia, da chi ama affrontare avventure nella natura e chi semplicemente si diverte a registrare video o scattare foto al mare o in piscina.

Le action cam GoPro sono tra le più apprezzate dagli utenti per via della loro fama e per le prestazioni sempre al top. Sono tutte dotate di scocca resistente all’acqua, quindi possono essere immerse senza l’ausilio di apposite custodie, integrano sensori di qualità che permettono di registrare video in altissima risoluzione, si interfacciano con altri dispositivi grazie al WiFi e sono compatibili con tantissimi accessori. Il design è ottimo, così come i materiali utilizzati per costruirle, i quali assicurano una buona durata nel tempo. Solitamente sono più costose dei competitor, ma l’esperienza e la qualità della casa statunitense è una sicurezza per chi vuole acquistare una videocamera di questo genere. Inoltre le action cam GoPro sono dotate di comandi vocali che permettono di avviare o stoppare la registrazione, scattare una foto e risvegliare la videocamera quando è in standby.

In questa guida all’acquisto alla migliore action cam GoPro abbiamo inserito soltanto i modelli che secondo noi vale la pena acquistare. Inoltre abbiamo evitato di dividerle in categorie, in quanto i prodotti non sono moltissimi e offrono tutti ottime prestazioni.