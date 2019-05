Action cam Garmin: la nostra selezione delle migliori

Action cam Garmin: quale comprare

Garmin è un’azienda che produce navigatori GPS, smartwatch e action cam. Quest’ultime sono molto apprezzate dagli utenti che praticano sport e che sono soliti viaggiare. Le videocamere sportive permettono di realizzare riprese da punti di vista insoliti, di grande impatto visivo. Montano sensori piccoli e performanti, lenti grandangolari, possono essere agganciate a veicoli o persone ed è possibile immergerle in acqua. Queste caratteristiche le rendono perfette sia per sport come mountain bike o snowboard, sia per viaggi o escursioni. Molti utenti le utilizzano per scattare selfie di gruppo, registrare vlog e catturare time lapse.

Le action cam Garmin si differenziano da tutte le altre per via delle loro caratteristiche quasi uniche. Tutte le videocamere sportive della casa, oltre a montare ottimi sensori, dispongono di svariati sensori per la raccolta di dati. Integrano WiFi e Bluetooth, che consentono di collegarle ad altri dispositivi mobili, e sono dotate di G-Metrix. Quest’ultimo comprende accelerometro, giroscopio, GPS e altimetro. Questi sensori permettono di raccogliere dati durante le riprese video, dati che possono anche essere visualizzati in sovrapposizione alle immagini registrate. Una delle caratteristiche più importanti delle action cam Garmin è tutto l’ecosistema della stessa azienda. La gamma di prodotti sportivi è molto ampia; oltre agli smartwatch che già abbiamo citato, esistono fasce cardio e contachilometri per biciclette che possono comunicare tra di loro grazie alla tecnologia ANT+. È quindi possibile registrare un video e, al tempo stesso, raccogliere dati provenienti da tutti gli altri apparecchi smart. Utilizzando il software VIRB Edit è possibile editare i video integrando sulle immagini anche i dati raccolti dagli altri prodotti Garmin.

Le action cam Garmin in commercio non sono moltissime, per questo abbiamo evitato di dividerle in categorie.