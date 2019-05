Action cam economiche: la nostra guida all'acquisto

Sony HDR-AS50

L’unica action cam Sony presente all’interno della nostra guida è la Sony HDR-AS50. Come tutti i modelli dell’azienda che fanno parte di questa tipologia di fotocamera, la AS50 ha un design molto caratteristico, il quale la contraddistingue da tutti gli altri prodotti presenti in questa guida all’acquisto. La forma di questa action cam è allungata e su una delle estremità è posta una lente Zeiss Tessar di ottima qualità. Non sono presenti monitor LCD, ma soltanto un piccolo schermo che consente di tenere sotto controllo i dati più importanti. Per ovviare a questa mancanza è possibile acquistare un telecomando Live View venduto dalla stessa azienda, oppure collegare la fotocamera al proprio smartphone attraverso il WiFi in modo da utilizzare il dispositivo mobile come monitor esterno. Il sensore CMOS Exmor R da 11,1 megapixel consente di scattare foto di ottima qualità e registrare video in 1080p a 60fps e in 720 a 120fps, quest’ultima caratteristica è molto utile per registrare slow motion in alta definizione. Non manca la stabilizzazione SteadyShot, uno dei punti forti delle action cam Sony, grazie alla quale è possibile registrare filmati fluidi e privi di tremolii. Infine in confezione è presente un case che permette di immergere la fotocamera fino a ben 60 metri di profondità, una caratteristica che farà piacere a chi pratica immersioni. La Sony HDR-AS50 è ottima per chi cerca un prodotto diverso e che implementi una stabilizzazione di ottima qualità. Tra le action cam economiche questo modello è sicuramente da tenere in considerazione.

Sony HDR-AS50: la nostra prova

Il sito Trusted Reviews ha testato affondo la Sony HDR-AS50, l’action cam entry-level della casa giapponese. Trattandosi del modello più economico la qualità delle immagini è mediocre. Durante la registrazione dei video in 1080p a 60fps in pieno giorno è presente del rumore digitale nelle zone di ombra, i dettagli sono scarsi e i colori un po’ spenti. Inoltre la AS50 tende a sovraesporre la scena, facendo risultare il cielo bianco e senza colori. Buona invece la stabilizzazione, punto forte delle action cam Sony in quanto si tratta di una tecnologia ottica e non elettronica. Quando si scattano foto la qualità è maggiore, con immagini ben bilanciate e notevolmente più nitide rispetto ai filmati. In situazioni con poca luce le performance scendono molto in quanto la nitidezza cala e il rumore è molto evidente.

La lente utilizzata per questa fotocamera è Zeiss, la quale ha un campo visivo di 170° che può essere “ristretto” elettronicamente per evitare la distorsione dovuta al grandangolo. Purtroppo la AS50 non è dotata di display, ma soltanto di un piccolo monitor in bianco e nero che consente di cambiare le impostazioni. Per avere un’immagine live della scena bisogna collegare la camera ad uno smartphone tramite il WiFi e il Bluetooh, i quali funzionano bene e si collegano abbastanza velocemente, oppure bisogna acquistare un monitor venduto dall’azienda a parte. Grazie alla batteria con una buona capacità la piccola Sony riesce a registrare ben 2 ore e 30 minuti di video in 1080p a 30fps. È anche presente la modalità time lapse regolabile su vari tempi e lo slow motion in 720p a 120fps. Infine in confezione è presente un solo attacco adesivo (solitamente sono 2) e la custodia impermeabile che però fa alzare il peso e l’ingombro della camera.