Action Cam 4K: quale scegliere

Action Cam 4K quale comprare

Come detto nell’introduzione le action cam sono nate per riprese dinamiche da punti di vista diversi dal solito. Con il lancio sul mercato della prima GoPro è iniziata una nuova era per le videocamere: abbiamo assistito ad un grande progresso di questa categoria sia per quanto riguarda la tecnologia utilizzata, sia per l’uso che si fa di queste camere. Oggi sono molte le aziende che producono questo tipo di videocamere, dalle più importanti (ad esempio Sony) alle piccole aziende cinesi che sono entrate di prepotenza in questo mercato con prodotti a basso costo (come nel caso di SJCAM o YI).

Le action cam vengono acquistate anche da chi vuole scattare foto o video in vacanza in quanto sono molto portatili, hanno un obiettivo grandangolare, sono impermeabili e sono compatibili con tantissimi accessori che permettono di realizzare filmati molto creativi. Vista la presenza di un intervallometro, un modulo Wi-Fi e di dimensioni particolarmente versatili, queste possono essere utilizzate anche per realizzare fantastici time lapse. Questa grande domanda da parte degli utenti ha portato le aziende a produrre diverse camere dalle fattezze e fasce di prezzo più disparate, da quelle da poche decine di euro fino ai modelli professionali senza compromessi. Per questo abbiamo realizzato questa guida alle miglior action cam 4K. I modelli in commercio sono molti e non è semplice decidere quale acquistare.

Gli aspetti da tenere in considerazioni quando si vuole acquistare una action cam 4K sono molteplici. Il primo è il frame rate alla massima risoluzione, cioè i fotogrammi al secondo che riesce a scattare la videocamera durante la registrazione dei video. Spesso nelle schede tecniche delle action cam si legge “risoluzione 4K” e si pensa che quel dispositivo sia ottimo, ma non è sempre così. Se una videocamera registra filmati in 4K con un frame rate al di sotto dei 30fps il risultato potrebbe non essere quello desiderato. Infatti per registrare un video in risoluzione Ultra HD che risulti fluido il frame rate deve essere di almeno 30fps, altrimenti i filmati risulteranno poco fluidi o “a scatti”. Per questo motivo nella nostra guida abbiamo inserito soltanto modelli che supportano questa frequenza di fotogrammi. Un altro aspetto da considerare riguarda gli accessori compatibili o che vengono venduti in kit con le action cam. Esistono infatti accessori per tutte le esigenze che permettono di agganciare le videocamere a caschi, alberi, zaini o automobili. Infine bisogna considerare il prezzo di questi dispositivi in base al proprio budget, alle proprie esigenze e alle prestazioni. In questa guida vedremo sia action cam 4k economiche sia action cam 4k professionali.

I modelli economici, come dice la parola stessa, vengono venduti a prezzi molto contenuti e offrono comunque prestazioni niente male. I prodotti di questa categoria sono adatti a chi è all’inizio e non vuole spendere molto. Ovviamente ci saranno delle rinunce da fare riguardanti qualità generale della costruzione e del reparto fotografico, ma per certe cifre non ci si può aspettare altro. I modelli professionali sono invece molto più costosi e sono pensati per chi ha bisogno della massima qualità costruttiva e fotografica. I prodotti di questa categorie sono ottimi sia per i professionisti, sia per gli appassionati che non si vogliono accontentare.