Action cam 4K 60fps: i migliori modelli

Action cam 4K 60fps: quale comprare

Le action cam sono indubbiamente dei prodotti che vanno molto di moda ultimamente. Per questo motivo è quasi sbagliato definirle fotocamere sportive, in quanto vengono utilizzate anche per documentare un viaggio, dei particolari momenti tra amici e molto altro. Nonostante si tratti di prodotti dalle dimensioni molto contenute, grazie alle tecnologie sempre più avanzate, queste videocamere riescono ad offrire prestazioni elevatissime. Le action cam 4K 60fps sono le camere più prestanti attualmente sul mercato, cioè offrono qualità video altissime con una fluidità delle immagini pazzesca.

Ma cosa vuol dire esattamente 60fps? “fps” sta per “fotogrammi per secondo“, cioè le immagini che riesce a catturare la videocamera in un solo secondo. I video, infatti, non sono altro che una serie di foto scattate molto velocemente. Quando queste foto vengono fatte scorrere velocemente viene fuori il filmato. Quindi più fotogrammi vengono impressi in un secondo, più le immagini risulteranno fluide; questo vuol dire che un video a 30fps risulterà meno “realistico” di uno registrato a 60fps. Inoltre, catturando tanti fotogrammi al secondo, è possibile rallentare i video per creare fantastici slow motion. Le action cam 4K 60fps riescono, quindi, a registrare filmati in Ultra HD molto fluidi che fanno sentire l’utente che guarda il video ancora di più dentro la scena.

I motivi per cui vale la pena acquistare un’action cam sono molteplici: sono prodotti molto resistenti, hanno dimensioni molto contenute, montano lenti grandangolari, sono compatibili con tantissimi accessori e possono essere collegati ad altri dispositivi mobili. Queste fotocamere, essendo pensate principalmente per le riprese sportive, sono molto robuste e resistenti. Solitamente resistono senza problemi a pioggia e polvere e, grazie ai tantissimi accessori compatibili, possono essere immerse anche in acqua fino a svariati metri di profondità e possono essere agganciate a veicoli, persone e oggetti. Le dimensioni molto contenute aiutano a posizionarle in posti dove altre tipologie di videocamere non potrebbero stare, permettendo di realizzare foto e video da punti di vista diversi da quelli a cui siamo abituati, oltre a semplificarne il trasporto. Le lenti di cui sono dotate sono grandangolari, quindi sono ottime per riprese paesaggistiche oppure per riprese in prima persona, in quanto restituiscono un forte senso di immersione nella scena. Spesso integrano WiFi e Bluetooth, quindi possono essere collegate allo smartphone o al tablet per controllarle da remoto o per trasferire in modo veloce e semplice foto e video.

Le action cam 4K 60fps sono ovviamente fotocamere sportive professionali, dedicate principalmente a professionisti o ad appassionati che cercano le migliori prestazioni possibili. I modelli che riescono a registrare questa tipologia di video non sono tantissimi, in quanto si tratta di una tecnologia molto avanzata che si distingue dagli standard a cui siamo abituati. Abbiamo evitato di suddividere le action cam 4K 60fps in categorie specifiche, visto lo scarso numero di modelli disponibili, ma abbiamo scelto i modelli che coprono diverse fasce di prezzo.