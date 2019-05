Action cam 360: la nostra selezione

Action cam 360: quale comprare

Quando si scatta una foto o si registra un video bisogna decidere cosa inquadrare e cosa far vedere all’utente che visionerà le immagini. Molto spesso accade che non si ha a disposizione una lente abbastanza grandangolare per riprendere più particolari possibili, o si registra un video inquadrando un soggetto e dietro di noi succede qualcosa di più interessante. Per evitare questi problemi, e per rendere le immagini molto immersive, sono stati sviluppati i video a 360°. Grazie a questo particolare formato è possibile guardarsi intorno durante la riproduzione di un video oppure ammirare una fotografia come se ci si trovasse nel posto in cui è stata scattata.

Le riprese a 360 gradi sono compatibili con qualunque dispositivo, dagli smartphone ai notebook, ma danno il meglio se si utilizza un visore VR. Sui computer è possibile guardare una foto o un video 360 muovendosi all’interno dell’immagine sferica con le frecce della tastiera o con il mouse, mentre su smartphone e tablet è possibile spostarsi in qualunque direzione, in modo molto più naturale rispetto al PC, usufruendo dell’accelerometro montato all’interno di essi. Se si utilizza un visore VR l’esperienza sarà ancora più immersiva. Si tratta di maschere che integrano degli schermi all’interno; una volta indossati l’utente avrà la sensazione di trovarsi nel posto in cui sono state registrate le immagini e, muovendo la testa, può guardarsi intorno per osservare tutto ciò che lo circonda. Esistono tantissimi tipi di visori, più o meno costosi. Quelli più economici permettono di montare uno smartphone nella parte anteriore che funge da schermo e utilizzare l’accelerometro per rilevare i movimenti della testa. È anche possibile guardare video e foto in streaming sui più famosi social network come Facebook o YouTube. I siti che supportano questo formato video sono ormai tantissimi e permettono agli utenti di condividere i propri scatti a 360° con amici e parenti.

I dispositivi che permettono di realizzare queste riprese sono perlopiù action cam. Le videocamere sportive sono molto apprezzate in quanto dispongono di obiettivi grandangolari, di sensori molto prestanti e di design molto compatto. Le aziende che le producono hanno quindi pensato di aggiungere un secondo sensore e una seconda lente in modo da registrare contemporaneamente due immagini che poi vengono fuse automaticamente per realizzare riprese sferiche. Le action cam 360 sono perfette per questo tipo di video e foto: è possibile posizionarle su persone, veicoli o oggetti, agganciarle a vari accessori e possono essere immerse in acqua.

Nella nostra guida all’acquisto alle migliori action cam 360 abbiamo inserito modelli economici, modelli medio gamma e modelli professionali.