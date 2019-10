Acer notebook: qual è il modello migliore per te?

Acer Swift 1 SF114

La nostra sezione “Acer notebook” si popola con una selezione di gamma Swift davvero molto interessante. Partiamo da un modello fatto realmente per chi predilige un buon display, magari per fruire contenuti video, e portabilità elevata, rispetto a specifiche tecniche all’ultimo urlo. Se non fate tantissimo col PC, ma svolgete più che altro mansioni da ufficio, navigazione sul web e magari streaming video, allora Acer Swift 1 SF114 è il portatile Acer che più può fare al caso vostro.

Salvando infatti un bel gruzzolo sul costo finale, questo prodotto sposa un telaio in metallo che gli attribuisce robustezza e un ottimo look. Frontalmente nasconde un display da 14″ Full HD, sicuramente punto di forza del prodotto rapportato al prezzo al quale è messo a disposizione. Internamente, oltre ad una buona tastiera e un ampio trackpad, troviamo un processore di fascia bassa molto recente, ovvero il Intel Pentium Silver N5000. Questo non è altro che un quad-core con un clock base molto ridotto, in grado però di arrivare fino a 2.70 GHz in modalità Turbo. Questo non è fatto per i grandi utilizzi; come detto, utilizzo leggero.

Associati troviamo 4 GB di RAM e 128 GB di SSD, il minimo indispensabile per far girare Windows 10 Home S (per studenti, ma si può convertire in Home classico) velocemente ma con pochi software in esecuzione. Lato porte troviamo HDMI, alimentazione, jack audio, lettore di schede, una USB 2.0, due USB 3.0 full size e una USB 3.1 Type-C. L’autonomia, garantita da un modulo da 54 Wh, è davvero prolungata: parliamo di oltre le 12 ore di utilizzo sfruttato in modo medio, grazie al processore che controlla molto i consumi.