Acer Black Friday: tutti gli sconti

Acer Black Friday: quello che c’è da sapere

Nel caso tu non abbia mai sentito parlare del Black Friday, abbiamo preparato la pagina Che cos’è il Black Friday apposta per te. In breve, si tratta del più importante evento per quanto riguarda le offerte speciali. In questa settimana vengono infatti proposti una quantità immensa di sconti e tagli di prezzo, seguendo la tradizione americana che vede il Black Friday come l’inizio della stagione di acquisti natalizi. Il Black Friday è, specificatamente, l’ultimo venerdì di novembre – che quest’anno è il 29.

L’evento parte una settimana prima con sconti iniziali, per poi raggiungere l’apice il 29. Le date dell’evento sono di conseguenza dal 22 al 29 novembre, con un’aggiunta particolare: il Cyber Monday. Cos’è questo evento successivo è presto detto: si tratta di un’aggiunta speciale al Black Friday che è dedicata completamente al mondo dell’elettronica e della tecnologia, con sconti speciali su tutti i cataloghi. Cade il lunedì successivo al Black Friday, quest’anno il 2 dicembre.

I negozi che aderiscono al Black Friday

In questo periodo Amazon ne approfitta per offrire due tipi di sconti diversi. Gli sconti giornalieri, come dice il nome, offrono offerte che durano una giornata, mentre per quanto riguarda le Offerte Lampo si tratta di sconti più brevi della durata anche di poche ore. Se vuoi approfondire questo store specificatamente, puoi dare un’occhiata alla nostra guida Black Friday Amazon: come funziona. Il gigante americano non è però l’unico: eBay, UniEuro e Euronics hanno anche loro in programma grandissime offerte, usando invece un sistema basato sull’esaurimento scorte – il numero di oggetti in sconto è quindi limitato. Per quanto riguarda ePrice e GearBest, è più difficile organizzarsi, dato il modo quasi casuale (a lotteria) in cui vengono preparate le loro offerte speciali.

Come avrai notato, le offerte non resteranno scontate durante l’intero periodo. Di conseguenza se qualcosa ti attira per l’Acer Black Friday è consigliabile acquistarlo il prima possibile, in modo da evitare che, una volta che hai deciso di comprarlo, è scomparso prima che torni davanti al computer.

I veri sconti

Se hai mai studiato qualche sconto con attenzione, sai che non tutto quello che viene scontato vale davvero l’acquisto. Ci sono due motivi principali per cui è meglio ignorare un certo sconto: il primo è che il prodotto proposto sia di qualità scarsa. I periodi di sconti sono infatti utilizzati principalmente per svuotare i magazzini dalla merce invenduta. Il secondo, più difficile da valutare, è che il prezzo di un prodotto scontato sia quasi uguale al suo normale prezzo di vendita, quasi come se lo sconto fosse finto. Noi di Ridble ci occupiamo esattamente di questo: studiare il mercato, verificare l’andamento dei prezzi e valutare la qualità delle proposte, in modo da segnalare solo le migliori offerte vere e proprie.

Abbiamo menzionato che il Black Friday è pensato come “anteprima” del Natale. Il motivo è semplice: è il momento perfetto per comprare i regali. Non solo ti trovi davanti sconti enormi anche su prodotti recenti, ma puoi riceverli senza rischiare che arrivino in ritardo e, soprattutto, puoi sfruttare gli elenchi di sconti come liste regalo. In questo modo avrai già idea di cosa scegliere, e potrai evitare di non sapere cosa regalare ad amici e parenti fino all’ultimo momento.

I servizi in offerta

Oltre ai prodotti Acer Black Friday, ci sono alcuni servizi che vale assolutamente la pena considerare. Il primo è Amazon Prime. Ne parliamo nel dettaglio in questa pagina, ma si tratta del servizio di consegna rapida e gratuita di Amazon. Normalmente è in abbonamento, ma tramite questa iscrizione puoi attivarlo gratuitamente per un periodo di 30 giorni. In questo modo potrai sfruttarlo per il Black Friday.

Il vantaggio è ancora maggiore se sei uno studente. Amazon Prime Student ha infatti una durata gratuita di 90 giorni, e un prezzo dimezzato nel caso tu voglia continuare a usare il servizio. Puoi iscriverti a questo indirizzo, e vogliamo anche segnalare l’offerta speciale di Amazon Music Unlimited a 99 centesimi per 4 mesi.

Infine, se fai acquisti su Amazon per un’azienda o per un locale, puoi approfittarne per creare un account Amazon Business. Questo account speciale trasforma Amazon, rendendolo un servizio per aziende e non per consumatori, permettendoti vantaggi come offerte particolari e di poter fare scarico fiscale tramite la fatturazione elettronica. Puoi creare il tuo account gratuitamente alla pagina di registrazione di Amazon Business.