Quando il gioco si fa duro, avere una buona periferica può fare la differenza tra una vittoria ed un game over. Nel corso degli anni ho provato tastiere, controller, cuffie, monitor e tanti altri dispositivi alla ricerca dell’accessorio perfetto. La mia conoscenza è a tua disposizione per consigliarti i migliori accessori per giocare sia su PC che con la propria Xbox One.

Accessori Xbox One è la collana di guide all’acquisto pensata per tutti i possessori delle ultime console di casa Redmond in cerca delle migliori soluzioni per potenziare la propria esperienza gaming. In questa raccolta troverai diverse guide, ciascuna pensata appositamente per consigliarti quali accessori Xbox One scegliere per soddisfare le tue necessità e segnalando quando necessario se si tratta di accessori pensati per Xbox One o Xbox One X.

Tutti i principali prodotti nelle rispettive categorie sono stati monitorati ed analizzati dalla nostra redazione, valutando di volta in volta la loro validità in relazione con la concorrenza. Con l’avanzare degli anni sono usciti numerosi accessori Xbox One e scegliere la migliore opzione in un’ottica di rapporto qualità/prezzo a seconda del budget può essere più complicato del previsto, quindi per ridurre al minimo la confusione e migliorare la fruizione di questa raccolta abbiamo deciso di raggruppare gli articoli in categorie a seconda della finalità ultima di quella tipologia specifica di prodotto.

La nostra principale priorità nel corso del tempo, però, è quella di mantenere gli articoli costantemente monitorati ed aggiornati mensilmente. La finalità ultima, infatti, è quella di di offrire sempre una visione aggiornata dei migliori accessori Xbox One sul mercato. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide all’acquisto, vi invidiamo a dare un’occhiata alla pagina come lavoriamo.

L’ultimo aggiornamento risale a Maggio 2019

Quali accessori Xbox One scegliere: i fattori da considerare

Con l’espandersi della famiglia Xbox One, che negli ultimi anni ha visto l’arrivo di Xbox One S (edizione Slim della console originale) e Xbox One X (variante progettata per giocare sfruttando la risoluzione 4K nativa), sono arrivati numerosi accessori e fortunatamente la maggior parte di questi è compatibile con tutte le versioni del sistema. Detto questo, però, esistono chiaramente degli accessori Xbox One pensati per uno specifico modello ed in questi casi andremo ad evidenziare in maniera chiara e semplice questa caratteristica del prodotto.

Ad esempio, è importante capire se la TV in nostro possesso vanti una risoluzione 4K o Full HD, perché nonostante quest’ultima non faccia parte della famiglia di accessori Xbox One potrebbe essere considerata come tale in senso lato. L’intera filosofia dietro a Xbox One X è associata al gaming 4K, quindi dotarsi di una TV 4K (sia preventivamente o susseguentemente all’acquisto della console) può essere visto come un accessorio espressamente “per Xbox One X” e non per Xbox One S. In questi casi, quindi, specificheremo chiaramente la natura del prodotto, onde evitare acquisti involontariamente sbagliati oppure inutilmente esosi.

Quale Xbox One?

Prima di partire effettivamente con la collana degli accessori Xbox One pare dovuto lasciare uno spazio alla scelta della console in sé nelle sue diverse varianti. Nel caso ancora non sappiate quale console comprare o stavate magari pensando di acquistare una Xbox One per espandere la vostra postazione videoludica, qui potete vedere sia i diversi modelli singolarmente sia come sono a livello di caratteristiche quando vengono rapportati con le altre soluzioni sul mercato.

Accessori Xbox One: i più comuni

Cominciamo ufficialmente la nostra selezione di guide riguardanti gli accessori Xbox One dando un occhio ai prodotti più comunemente diffusi tra ogni possessore della piattaforma. Essenziali per poter fruire delle funzioni più importanti, come il gameplay o la comunicazione online, questi nostri articoli sono in grado di offrirvi numerosi spunti per potenziare la cosiddetta “quality of life”, ovvero la facilità, versatilità e più in generale la bontà dell’esperienza d’uso legata alla piattaforma. Il livello di compatibilità ed i pre-requisiti richiesti per poter sfruttare correttamente il prodotto in questione sono specificati di volta in volta, non temete.

Accessori Xbox One per la memoria

Con il passare dei mesi e degli anni la capacità di storage della nostra console diventerà sicuramente un problema, soprattutto visto l’aumentare costante delle dimensioni dei videogiochi in termini di GB, quindi dotarsi di spazio aggiuntivo per espandere la propria libreria videoludica in tranquillità diventa imperativo. Con questi accessori Xbox One, infatti, potrete espandere la memoria della vostra console con un esborso relativamente contenuto e che – a seconda del sistema e del prodotto in questione – può anche portare a miglioramenti in termini di velocità di caricamento e non solo.

Accessori Xbox One meno comuni

Non tutti i giocatori sono necessariamente interessati ad acquistare accessori Xbox One come pad o cuffie se son già soddisfatti dal pacchetto “standard” offerto assieme alla piattaforma, però esistono alcuni titoli che richiedono (o beneficiano enormemente) se giocati con l’ausilio di strumentazioni alternative. Un buon esempio di questo aspetto è offerto dai i giochi corsistici, che in concomitanza con un volante sicuramente sono in grado di offrire un livello di immersione e simulazione di guida ben più meritevole rispetto ad un qualunque controller. Di seguito potete trovare la nostra selezione, accompagnata anche da un paio di unità di supporto per poter usare il volante su un telaio saldo e non rovinare i nostri mobili.

Altri modi di cercare

Sinonimi, termini simili o semplicemente prodotti analoghi in termini di utilizzo e scopo. In questa raccolta abbiamo inserito le guide all’acquisto che riguardano tutti quei termini/prodotti che ogni tanto creano confusione nella ricerca dei migliori accessori Xbox One. Da controller a joypad, da hard disk a memoria, abbiamo cercato di coprire più termini possibili onde evitare anche il minimo dubbio.

Altro

Gli accessori Xbox One sono in grado di potenziare notevolmente l’esperienza d’uso, ma senza la “materia prima” con cui sfruttarli risultano chiaramente degli acquisti molto fini a sé stessi. Se siete interessati a comprare un gioco da affiancare ai vostri nuovi accessori, provate a dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori giochi Xbox One, dove troverete sicuramente qualche valido titolo con cui divertirvi. Se la nostra selezione non contiene titoli a cui siete particolarmente interessati, oppure semplicemente sono già tutti in vostro possesso, vi suggeriamo caldamente di guardare il nostro articolo dedicato ai giochi in uscita Xbox One, dove sono presenti tutte le uscite più rilevanti confermate per i prossimi mesi. Infine, nel caso desideriate approfondire la ricerca vi invitiamo a visitare la nostra collana dedicata in maniera più estesa ai giochi Xbox One.