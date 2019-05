Accessori PS4 è la collana di guide all’acquisto pensata per coloro i quali sono alla ricerca di accessori per PS4. In questa raccolta troverai, infatti, diverse guide e consigli appositamente realizzati per un obiettivo. Aiutarti a scegliere i migliori accessori PS4 per le tue specifiche esigenze, segnalando, dove necessario, se si tratta di accessori PlayStation 4 Pro o PS4 Slim.

La nostra redazione ha esaminato uno ad uno i prodotti disponibili sul mercato dei principali brand. Selezionando i migliori per una serie di categorie. Dal lancio della nuova console, il numero di accessori per PS4 è in costante crescita. Scegliere può essere più complicato del previsto vista la grande varietà e ampiezza di offerta. Per questo motivo abbiamo identificato più bisogni, ognuno dei quali è rappresentato da uno specifico articolo.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team e aggiornati mensilmente. Al fine di offrirti una visione, sempre aggiornata, dei migliori accessori PS4 sul mercato. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide all’acquisto ti rimandiamo alla pagina come lavoriamo.

L’ultimo aggiornamento risale a Maggio 2019

Quali accessori PS4 scegliere: i fattori da considerare

Nella scelta di specifici accessori per PS4 sono da tenere in considerazione diversi fattori. Primo tra tutti, il modello della console in proprio possesso. Come potete vedere dagli articoli specifici dedicati ai singoli modelli di console linkati nel paragrafo successivo, nel passaggio da PS4 a PS4 Slim e PS4 Pro si è presentata anche l’eventualità di acquistare accessori PlayStation 4 pensati per un modello specifico. Naturalmente, questo caso si riferisce ad alcune categorie particolari, come gli hub supplementari per il posizionamento verticale della console, le ventole aggiuntive per il raffreddamento o, dal punto di vista estetico, accessori per PS4 come le cover.

Una nota importante riguarda anche l’acquisto di un TV 4K o Full HD, che pur non rientrando letteralmente nella categoria degli accessori per PS4, è anch’esso influenzato dal modello della console di cui siete in possesso. Un acquisto, dunque, pensato in maniera specifica per i possessori o futuri acquirenti di PS4 Pro, nonostante il supporto HDR possa comunque sposarsi anche con la versione Slim ed il modello precedente di PS4.

Accessori PlayStation 4 come controller, volanti e cuffie, invece, non vengono influenzati in alcun modo dal modello di PS4 che possedete. La compatibilità di questi accessori PlayStation 4, infatti, si estende a tutte le varianti della console, anche nel caso delle ultime versioni di controller o cuffie che offrono tutte le funzionalità su PS4, PS4 Slim e PS4 Pro. Lo stesso discorso si applica anche alle guide all’acquisto dedicate all’ampliamento della memoria di PS4. Questi tipi di accessori per PS4 presentano le medesime specifiche per tutti i modelli della console e non necessitano di alcun tipo di suddivisione.

Quale PS4?

Abbiamo pensato di avviare la nostra collana sugli accessori PS4, dedicando uno spazio alla scelta della console. Se, infatti, potreste essere certi sulla scelta di quale console comprare, magari quale dubbio in più potrebbe sorgere sulla scelta di quale PS4 comprare. I diversi modelli in commercio, infatti, possono anche influenzare la scelta dei successivi accessori PlayStation 4, oltre ad una serie di caratteristiche tecniche che comportano anche notevoli differenze tra loro; come nel caso, uno su tutti, di PS4 Pro e della sua possibilità di gaming in 4K dinamico.

Accessori PlayStation 4: i più comuni

All’interno di questa sezione trovate le nostre guide all’acquisto sugli accessori PS4 standard. Si tratta di accessori PlayStation 4 indispensabili, una sorta di “dotazione base” senza la quale non sarete in grado di sfruttare pienamente la vostra PlayStation. Sono presenti diverse categorie di accessori per PS4, dai controller adatti al gioco standard ma anche a quello competitivo, cuffie da gaming per ogni esigenza e fascia di prezzo, ed infine una selezione dei migliori TV 4K pensati specificamente per l’utilizzo con PS4 Pro.

Accessori per PS4 per la memoria

In questa sezione della collana sui migliori accessori PS4 ci siamo concentrati su quei prodotti che possono offrirvi performance migliori o di risolvere l’annoso problema della mancanza di spazio in memoria della vostra console. Le guide disponibili di seguito, infatti, spaziano dai migliori SSD per raggiungere velocità di caricamento superiori nei giochi più gravosi, fino agli hard disk esterni che vi permettono in pochissimo tempo di raddoppiare o triplicare lo spazio di archiviazione della console. In questo caso tutti i prodotti selezionati sono compatibili con tutte le varianti di console.

Accessori PS4 meno comuni

In questa sezione abbiamo raccolto le restanti categorie di accessori PS4 che possono essere acquistati per personalizzare e sfruttare al massimo la vostra console. Si tratta di una sezione abbastanza variegata che cerca di venire in contro a tutte le possibili esigenze. I prodotti inseriti nelle seguenti guide possono tranquillamente facilitarvi la vita per determinate caratteristiche, come lo sfruttamento delle funzionalità multimediali di PS4 con un apposito telecomando o un caricatore esterno per i joypad di PS4 in grado di evitare un eccessivo ingombro di cavi, oppure dare un tocco di creatività in più con delle cover da applicare alla console e al vostro controller.

Altro

Accessori PlayStation 4 sì, ma i contenuti su PS4 non finiscono certamente qui. Se, infatti, avete già acquistato la console Sony, non dovete perdervi la guida all’acquisto sui migliori giochi PS4 che contiene al suo interno i titoli assolutamente da non perdere selezionati dai nostri specialist. Non dimenticate, infine, di controllare mensilmente la guida sui giochi PS4 in uscita per restare sempre aggiornati sui nuovi titoli disponibili. Se, infine, avete esigenze più specifiche come ad esempio i migliori giochi PS4 di una determinata categoria di gioco potete fare riferimetno alla nostra collana di guide all’acquiso.